Рубио заявил, что война России против Украины не завершится "традиционным поражением"
Категория
Политика
Дата публикации

Источник:  Bloomberg

По убеждению шефа американской дипломатии Марко Рубио, ни Украина, ни Россия не потерпят "трдидиционное поражение" в их многолетней войне, поскольку ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы добиться капитуляции другой.

Главные тезисы

  • Рубио считает, что урегулирование войны будет возможно только благодаря мирным переговорам.
  • Он признал, что до сих пор не знает, хочет ли РФ завершать войну.

Глава Госдепа США поделился своими наблюдениями во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио озвучил прогноз, что война России против Украины завершится путём мирных переговоров.

На этом фоне американский дипломат обратил внимание на то, что ни одна из сторон не сможет реализовать все свои максималистские требования, а война в конце концов приведет к политическому компромиссу.

По его убеждению, вопросы территорий, прежде всего потенциальные уступки относительно Донецкой области, станут чрезвычайно болезненными для украинского народа.

Отказ от территории на Донбассе будет тяжелой уступкой для украинцев. Но война приведет к урегулированию путём переговоров.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Кроме того, шеф американской дипломатии откровенно признался, что пока не знает, действительно ли хочет российский диктатор Владимир Путин завершать войну против Украины.

Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну. Они говорят, что да. И на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, с которыми Россия всегда согласится. Но мы будем продолжать проверять это, — заявил Рубио.

