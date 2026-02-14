Рубио заявил, что война России против Украины не завершится "традиционным поражением"

По убеждению шефа американской дипломатии Марко Рубио, ни Украина, ни Россия не потерпят "трдидиционное поражение" в их многолетней войне, поскольку ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы добиться капитуляции другой.

Рубио оценил ход российско-украинской войны

Глава Госдепа США поделился своими наблюдениями во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио озвучил прогноз, что война России против Украины завершится путём мирных переговоров.

На этом фоне американский дипломат обратил внимание на то, что ни одна из сторон не сможет реализовать все свои максималистские требования, а война в конце концов приведет к политическому компромиссу.

По его убеждению, вопросы территорий, прежде всего потенциальные уступки относительно Донецкой области, станут чрезвычайно болезненными для украинского народа.

Отказ от территории на Донбассе будет тяжелой уступкой для украинцев. Но война приведет к урегулированию путём переговоров. Марк Рубио Глава Госдепа США

Кроме того, шеф американской дипломатии откровенно признался, что пока не знает, действительно ли хочет российский диктатор Владимир Путин завершать войну против Украины.