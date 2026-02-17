Украинские войска за считанные дни освободили более 200 кв км

С 11 по 15 февраля Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать 201 квадратный километр территории. Что важно понимать, это наибольшее продвижение украинских воинов за последние два с половиной года.

Контрнаступление ВСУ дало первые весомые результаты

Следует обратить внимание на то, что площадь освобожденных территорий почти равна совокупным достижениям армии РФ за весь декабрь 2025 года.

Еще одним важным признаком является то, что речь идет о фактически наибольшем территориальном успехе Украины за столь короткий период с момента контрнаступления в июне 2023 года.

Эти украинские контратаки, вероятно, стали возможны благодаря недавнему блокированию доступа российских сил к Starlink. По утверждению российских военкоров, это повлекло за собой серьезные перебои со связью и управлением войсками на поле боя, — предполагают аналитики американского Института изучения войны. Поделиться

Кроме того, указано, что ключевое направление продвижения украинских войск — примерно в 80 километрах к востоку от Запорожья.

Именно на этом участке фронта российские захватчики медленно продвигались последние полгода.

Более того, ВСУ смогли успешно освободить территории на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях.