Россия сталкивается с острым дефицитом рабочей силы, усилившимся на фоне войны против Украины. Чтобы покрыть нехватку работников, Москва обратилась к новому поставщику – Индии.

РФ привлекает дешевую рабочую силу из Индии

Агентство сообщает, что нехватка рабочей силы в России достигла по меньшей мере 2,3 млн человек, а ситуация ухудшается из-за войны против Украины.

Традиционные источники кадров — выходцы из Центральной Азии — уже не покрывают нужду, поэтому Москва активно привлекает рабочих из Индии.

Еще в 2021 году для граждан Индии было выдано около 5 тысяч разрешений на работу, а в прошлом году — почти 72 тысячи, что составляет почти треть годовой квоты для трудовых мигрантов по визам.

Сейчас наиболее популярны работники из Индии, — заявил директор компании, занимающейся набором кадров.

По его словам, мигранты из бывшей Центральной Азии перестали приезжать в достаточном количестве.

В то же время ослабление рубля, более жесткое миграционное законодательство и антииммигрантская риторика уменьшили их поток, из-за чего Россия расширила квоты для иностранных работников.

Выбор Индии как источника рабочей силы также связан с крепкими экономическими и оборонными связями Москвы и Нью-Дели.

В декабре российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение об упрощенном трудоустройстве индейцев в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что "страна готова принять неограниченное количество таких работников".

По оценкам правительства, стране требуется не менее 800 тысяч работников в производстве и еще 1,5 млн в сфере услуг и строительства.