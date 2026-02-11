Россия начала активно привлекать рабочих из Индии из-за кадрового голода
Россия начала активно привлекать рабочих из Индии из-за кадрового голода

Индия
Источник:  Reuters

Россия сталкивается с острым дефицитом рабочей силы, усилившимся на фоне войны против Украины. Чтобы покрыть нехватку работников, Москва обратилась к новому поставщику – Индии.

  • Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы из-за войны против Украины, что привело к активному привлечению рабочих из Индии.
  • Квоты на рабочие визы для граждан Индии значительно увеличены за последние годы, помогая России покрыть нехватку работников.

РФ привлекает дешевую рабочую силу из Индии

Агентство сообщает, что нехватка рабочей силы в России достигла по меньшей мере 2,3 млн человек, а ситуация ухудшается из-за войны против Украины.

Традиционные источники кадров — выходцы из Центральной Азии — уже не покрывают нужду, поэтому Москва активно привлекает рабочих из Индии.

Еще в 2021 году для граждан Индии было выдано около 5 тысяч разрешений на работу, а в прошлом году — почти 72 тысячи, что составляет почти треть годовой квоты для трудовых мигрантов по визам.

Сейчас наиболее популярны работники из Индии, — заявил директор компании, занимающейся набором кадров.

По его словам, мигранты из бывшей Центральной Азии перестали приезжать в достаточном количестве.

В то же время ослабление рубля, более жесткое миграционное законодательство и антииммигрантская риторика уменьшили их поток, из-за чего Россия расширила квоты для иностранных работников.

Выбор Индии как источника рабочей силы также связан с крепкими экономическими и оборонными связями Москвы и Нью-Дели.

В декабре российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение об упрощенном трудоустройстве индейцев в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что "страна готова принять неограниченное количество таких работников".

По оценкам правительства, стране требуется не менее 800 тысяч работников в производстве и еще 1,5 млн в сфере услуг и строительства.

Индийские рабочие уже трудятся на российских предприятиях. Московская текстильная компания Brera Intex привлекла более 10 работников из Южной Азии для пошива штор и постельного белья.

