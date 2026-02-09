Индия задержала три нефтяных танкера "теневого флота"
Индия задержала три нефтяных танкера "теневого флота"

танкер
Источник:  Укринформ

Береговая охрана Индии провела масштабную операцию с участием воздушных и морских сил, перехватив три нефтяных танкера — в результате сорвана деятельность международного синдиката по контрабанде нефти.

Главные тезисы

  • Береговая охрана Индии успешно задержала три подозрительных нефтяных танкера, принадлежавших контрабандистскому синдикату.
  • Суда использовались для нелегального перемещения дешевой нефти из конфликтных регионов, обходя уплату пошлин.
  • Индийская операция усиливает роль страны в обеспечении морской безопасности и защите международного порядка на основе правил.

Индия задержала суда с контрабандной нефтью

Об этом Береговая охрана Индии сообщила в соцсети Х.

Береговая охрана Индии (ICG) перехватила три подозрительных судна примерно в 100 морских милях к западу от Мумбая.

Уточняется, что это произошло 6 февраля. Следственные действия показали наличие круга лиц, координирующих международную схему контрабанды нефти.

По информации ICG, преступный синдикат «использует морские перевозки в международных водах для перемещения дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов для погрузки в танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам».

Суда, известные часто меняющими названия и флаги, доставлены в Мумбай для дальнейших юридических действий. Это усиливает роль Индии в области морской безопасности и защиты международного порядка, основанного на правилах.

