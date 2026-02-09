Индия задержала три нефтяных танкера "теневого флота"

Береговая охрана Индии провела масштабную операцию с участием воздушных и морских сил, перехватив три нефтяных танкера — в результате сорвана деятельность международного синдиката по контрабанде нефти.
Главные тезисы
- Береговая охрана Индии успешно задержала три подозрительных нефтяных танкера, принадлежавших контрабандистскому синдикату.
- Суда использовались для нелегального перемещения дешевой нефти из конфликтных регионов, обходя уплату пошлин.
- Индийская операция усиливает роль страны в обеспечении морской безопасности и защите международного порядка на основе правил.
Индия задержала суда с контрабандной нефтью
Об этом Береговая охрана Индии сообщила в соцсети Х.
Уточняется, что это произошло 6 февраля. Следственные действия показали наличие круга лиц, координирующих международную схему контрабанды нефти.
По информации ICG, преступный синдикат «использует морские перевозки в международных водах для перемещения дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов для погрузки в танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам».
On 06 Feb 26, @IndiaCoastGuard busted an International oil-smuggling racket in a meticulously coordinated sea–air operation. The syndicate exploited mid-sea transfers in international waters to move cheap oil from conflict ridden regions to motor tankers, evading duties owed to… pic.twitter.com/erJ31U4xyH— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) February 7, 2026
