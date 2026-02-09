Індія затримала три нафтові танкери "тіньового флоту"

Берегова охорона Індії провела масштабну операцію за участю повітряних і морських сил, перехопивши три нафтові танкери — у результаті зірвано діяльність міжнародного синдикату з контрабанди нафти.
Головні тези:
- Берегова охорона Індії затримала три підозрілі нафтові танкери, що належали до міжнародного синдикату контрабандистів нафти.
- Синдикат використовував морські перевезення для нелегального переміщення дешевої нафти з конфліктних регіонів, ухиляючись від сплати мит.
Індія затримала судна з контрабандною нафтою
Про це Берегова охорона Індії повідомила в соцмережі Х.
Уточнюється, що це сталося 6 лютого. Слідчі дії засвідчили наявність кола осіб, які координують міжнародну схему контрабанди нафти.
За інформацією ICG, злочинний синдикат «використовує морські перевезення в міжнародних водах для переміщення дешевої нафти з охоплених конфліктами регіонів для завантаження в танкери, ухиляючись від сплати мит прибережним державам».
On 06 Feb 26, @IndiaCoastGuard busted an International oil-smuggling racket in a meticulously coordinated sea–air operation. The syndicate exploited mid-sea transfers in international waters to move cheap oil from conflict ridden regions to motor tankers, evading duties owed to… pic.twitter.com/erJ31U4xyH— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) February 7, 2026
