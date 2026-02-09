Індія затримала три нафтові танкери "тіньового флоту"
Індія затримала три нафтові танкери "тіньового флоту"

танкер
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Берегова охорона Індії провела масштабну операцію за участю повітряних і морських сил, перехопивши три нафтові танкери — у результаті зірвано діяльність міжнародного синдикату з контрабанди нафти.

Головні тези:

  • Берегова охорона Індії затримала три підозрілі нафтові танкери, що належали до міжнародного синдикату контрабандистів нафти.
  • Синдикат використовував морські перевезення для нелегального переміщення дешевої нафти з конфліктних регіонів, ухиляючись від сплати мит.

Індія затримала судна з контрабандною нафтою

Про це Берегова охорона Індії повідомила в соцмережі Х.

Берегова охорона Індії (ICG) перехопила три підозрілі судна приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбая.

Уточнюється, що це сталося 6 лютого. Слідчі дії засвідчили наявність кола осіб, які координують міжнародну схему контрабанди нафти.

За інформацією ICG, злочинний синдикат «використовує морські перевезення в міжнародних водах для переміщення дешевої нафти з охоплених конфліктами регіонів для завантаження в танкери, ухиляючись від сплати мит прибережним державам».

Судна, відомі тим, що часто змінюють назви й прапори, доставлені до Мумбая для подальших юридичних дій. Це посилює роль Індії в галузі морської безпеки та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах.

нафта
