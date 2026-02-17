Українські війська за лічені дні звільнили понад 200 кв км
Україна
Дата публікації

Українські війська за лічені дні звільнили понад 200 кв км

Контрнаступ ЗСУ дав перші вагомі результати
Read in English
Джерело:  AFP

З 11 по 15 лютого Сили оборони України змогли успішно деокупувати 201 квадратний кілометр території. Що важливо розуміти, це є найбільшим просуванням українських воїнів за останні два з половиною роки.

Головні тези:

  • Новий успішний контрнаступ став можливим завдяки блокуванню Starlink для армії РФ.
  • Генштаб ЗСУ про початок контрнаступу офіційно не оголошував.

Варто звернути увагу на те, що площа звільнених територій майже дорівнює сукупним здобуткам армії РФ за весь грудень 2025 року.

Ще однією важливою ознакою є те, що йдеться про фактично найбільший територіальний успіх України за такий короткий період з моменту контрнаступу в червні 2023 року.

Ці українські контратаки, ймовірно, стали можливими завдяки нещодавньому блокуванню доступу російських сил до Starlink. За твердженням російських воєнкорів, це спричинило серйозні перебої зі зв'язком і управлінням військами на полі бою, — припускають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Окрім того, наголошується, що ключовий напрямок просування українських військ — приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя.

Саме не цій ділянці фронту російські загарбники повільно просувалися останні пів року.

Ба більше, ЗСУ змогли успішно звільнити території на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як вам таке?

