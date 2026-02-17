Українські війська за лічені дні звільнили понад 200 кв км

З 11 по 15 лютого Сили оборони України змогли успішно деокупувати 201 квадратний кілометр території. Що важливо розуміти, це є найбільшим просуванням українських воїнів за останні два з половиною роки.
Головні тези:
- Новий успішний контрнаступ став можливим завдяки блокуванню Starlink для армії РФ.
- Генштаб ЗСУ про початок контрнаступу офіційно не оголошував.
Контрнаступ ЗСУ дав перші вагомі результати
Варто звернути увагу на те, що площа звільнених територій майже дорівнює сукупним здобуткам армії РФ за весь грудень 2025 року.
Ще однією важливою ознакою є те, що йдеться про фактично найбільший територіальний успіх України за такий короткий період з моменту контрнаступу в червні 2023 року.
Окрім того, наголошується, що ключовий напрямок просування українських військ — приблизно за 80 кілометрів на схід від Запоріжжя.
Саме не цій ділянці фронту російські загарбники повільно просувалися останні пів року.
Ба більше, ЗСУ змогли успішно звільнити території на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-