Загарбницька війна РФ проти України призвела до колосальних збитків для російського бізнесу. Так, за 2025 рік компанії країни-агресорки втратили аж 7 трильйонів рублів — це абсолютний рекорд в історії ворога.

Путін добиває російський бізнес війною проти України

18,2 тисяч російських компаній звітують про збитки у розмірі 7,5 трильйонів рублів лише за період січень-листопад 2025 року.

З такими анонмальними втратами бізнес РФ не стикався ще жодного разу у своїй історії. Прична незмінна — загарбницька війна проти України.

Ба більше, наголошується, що відсоток збиткових компаній у 2025 році сягнув максимуму з пандемійного 2020-го — йдеться аж про 28,8%.

Серед галузей, які постраждали найбільше:

обробне виробництво (насамперед нафтопереробка та металургія);

оптова торгівля;

видобуток корисних копалин (особливо вугілля, нафти та природного газу).

Наслідки війни на собі також відчули забудовники, підприємства транспортного машинобудування та легкої промисловості.

Однією з головних причин такої ситуації в російському бізнесі стало уповільнення економіки.

Що важливо розуміти, в 2024 році ВВП Росій зріс на 4,3%, а в 2025 лише на 1%.