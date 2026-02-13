Загарбницька війна РФ проти України призвела до колосальних збитків для російського бізнесу. Так, за 2025 рік компанії країни-агресорки втратили аж 7 трильйонів рублів — це абсолютний рекорд в історії ворога.
Головні тези:
- У РФ також зафіксували найнижчу кількість відкриття нових компаній за останні 14 років.
- Ключову роль у всіх цих процес зіграло уповільнення російської економіки.
Путін добиває російський бізнес війною проти України
18,2 тисяч російських компаній звітують про збитки у розмірі 7,5 трильйонів рублів лише за період січень-листопад 2025 року.
З такими анонмальними втратами бізнес РФ не стикався ще жодного разу у своїй історії. Прична незмінна — загарбницька війна проти України.
Ба більше, наголошується, що відсоток збиткових компаній у 2025 році сягнув максимуму з пандемійного 2020-го — йдеться аж про 28,8%.
Серед галузей, які постраждали найбільше:
обробне виробництво (насамперед нафтопереробка та металургія);
оптова торгівля;
видобуток корисних копалин (особливо вугілля, нафти та природного газу).
Наслідки війни на собі також відчули забудовники, підприємства транспортного машинобудування та легкої промисловості.
Однією з головних причин такої ситуації в російському бізнесі стало уповільнення економіки.
Що важливо розуміти, в 2024 році ВВП Росій зріс на 4,3%, а в 2025 лише на 1%.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-