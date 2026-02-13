Зеленський вдарив санкціями по 91 танкеру тіньового флоту РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський вдарив санкціями по 91 танкеру тіньового флоту РФ

Офіс Президента України
Зеленський

13 лютого офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський  своїм підписом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, які є частиною тіньового флоту Росії.

Головні тези:

  • Країна-агресрка використовує ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів.
  • Боротьба України з ворожим тіньовим флот триватиме.

Зеленський посилює санкції проти Росії

Офіс президента України звертає увагу на те, що підсанкційні судна ходять під прапорами близько 20 країн.

Серед них лише один російський триколо. Що стосується інших, то це прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Команда Зеленського передасть усі необхідні дані владі згаданих країн, а також посилить співпрацю з союзниками над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

Що важливо розуміти, 27 суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів Києва, а робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 буде продовжуватися.

Рішення Володимира Зеленського уже прокоментував уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій.

Тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини, — наголосив радник Зеленського.

