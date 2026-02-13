Зеленський вдарив санкціями по 91 танкеру тіньового флоту РФ

13 лютого офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський своїм підписом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, які є частиною тіньового флоту Росії.

Зеленський посилює санкції проти Росії

Офіс президента України звертає увагу на те, що підсанкційні судна ходять під прапорами близько 20 країн.

Серед них лише один російський триколо. Що стосується інших, то це прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Команда Зеленського передасть усі необхідні дані владі згаданих країн, а також посилить співпрацю з союзниками над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях.

Що важливо розуміти, 27 суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів Києва, а робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 буде продовжуватися.

Рішення Володимира Зеленського уже прокоментував уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій.