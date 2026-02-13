Зеленский ударил санкциями по 91 танкеру теневого флота РФ
Зеленский ударил санкциями по 91 танкеру теневого флота РФ

13 февраля официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью теневого флота России.

Главные тезисы

  • Страна-агрессрка использует эти судна для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов.
  • Борьба Украины с вражеским теневым флотом будет продолжаться.

Зеленский ужесточает санкции против России

Офис президента обращает внимание на то, что подсанкционные суда ходят под флагами около 20 стран.

Среди них только один российский триколор, а остальные — флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи.

Команда Зеленского передаст все необходимые данные властям упомянутых стран, а также усилит сотрудничество с союзниками в вопросе дальнейшей синхронизации санкций в их юрисдикциях.

Что важно понимать, 27 судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров Киева, а работа над введением санкций в отношении остальных 64 будет продолжаться.

Решение Владимира Зеленского уже прокомментировал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций.

Поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключения. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины, — подчеркнул советник Зеленского.

