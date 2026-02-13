Захватническая война РФ против Украины привела к колоссальному ущербу для российского бизнеса. Так, за 2025 год компании страны-агрессорки потеряли 7 триллионов рублей – это абсолютный рекорд в истории врага.
Главные тезисы
- В РФ также зафиксировали самое низкое количество открытий новых компаний за последние 14 лет.
- Ключевую роль во всех этих процессах сыграло замедление российской экономики.
Путин добивает российский бизнес войной против Украины
18,2 тысячи российских компаний отчитываются об убытках в размере 7,5 триллионов рублей только за период январь-ноябрь 2025 года.
С такими анонмальными потерями бизнес РФ не сталкивался еще ни разу в своей истории. Причная неизменная — захватническая война против Украины.
Более того, указано, что процент убыточных компаний в 2025 году достиг максимума с пандемийного 2020-го — речь идет о 28,8%.
Среди наиболее пострадавших отраслей:
обрабатывающее производство (прежде всего нефтепереработка и металлургия);
оптовая торговля;
добыча полезных ископаемых (особенно угля, нефти и природного газа).
Последствия войны на себе ощутили также застройщики, предприятия транспортного машиностроения и легкой промышленности.
Одной из главных причин такой ситуации в российском бизнесе стало замедление экономики.
Что важно понимать, в 2024 году ВВП Россий вырос на 4,3%, а в 2025 году только на 1%.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-