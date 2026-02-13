Российские компании потеряли 7 трлн руб из-за войны против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Российские компании потеряли 7 трлн руб из-за войны против Украины

Путин добивает российский бизнес войной против Украины
Читати українською
Источник:  online.ua

Захватническая война РФ против Украины привела к колоссальному ущербу для российского бизнеса. Так, за 2025 год компании страны-агрессорки потеряли 7 триллионов рублей – это абсолютный рекорд в истории врага.

Главные тезисы

  • В РФ также зафиксировали самое низкое количество открытий новых компаний за последние 14 лет.
  • Ключевую роль во всех этих процессах сыграло замедление российской экономики.

Путин добивает российский бизнес войной против Украины

18,2 тысячи российских компаний отчитываются об убытках в размере 7,5 триллионов рублей только за период январь-ноябрь 2025 года.

С такими анонмальными потерями бизнес РФ не сталкивался еще ни разу в своей истории. Причная неизменная — захватническая война против Украины.

Более того, указано, что процент убыточных компаний в 2025 году достиг максимума с пандемийного 2020-го — речь идет о 28,8%.

Среди наиболее пострадавших отраслей:

  • обрабатывающее производство (прежде всего нефтепереработка и металлургия);

  • оптовая торговля;

  • добыча полезных ископаемых (особенно угля, нефти и природного газа).

Последствия войны на себе ощутили также застройщики, предприятия транспортного машиностроения и легкой промышленности.

Одной из главных причин такой ситуации в российском бизнесе стало замедление экономики.

Что важно понимать, в 2024 году ВВП Россий вырос на 4,3%, а в 2025 году только на 1%.

При этом добыча полезных ископаемых страдает от санкций.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны поразили российский НПЗ в 1750 км от границы
Украина побила новый рекорд в дипстрайках
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция готова продать Украине истребители Gripen
Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ударил санкциями по 91 танкеру теневого флота РФ
Офис Президента Украины
Зеленский ужесточает санкции против России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?