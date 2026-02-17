У Росії горить Ільський НПЗ, закрито 5 аеропортів — відео

Уночі 16-17 лютого нова “бавовна” накрила різні регіони країни-агресорки РФ. Зокрема під новий удар України потрапив Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї — там спалахнула масштабна пожежа.

“Бавовна” в Росії 16-17 лютого — останні подробиці

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що Краснодарський край з вечора 16 лютого перебував під атакою українських дронів "Лютий".

Загалом йдеться про десятки безпілотників, які атакували цей регіон.

За словами місцевих мешканців, вони чули багато вибухів, а потім побачили, як на Ільському НПЗ почалася масштабна пожежа.

Згодом Оперштаб Краснодарського краю визнав, що російська ППО не змогла вберегти ще один НПЗ від українських дронів:

В результаті атаки БпЛА сталося загоряння на Ільському НПЗ. Постраждалих немає. Пошкодження отримав резервуар з нафтопродуктами. Загальна площа пожежі — близько 700 кв. м. Поширити

До боротьби з вогнем залучені 72 людини і 21 одиницю техніки, а також пожежний поїзд.

Ба більше, повідомляється, що аеропорти Краснодара, Сочі, Геленджика, Казані та Нижньокамська були змушені тимчасово призупити свою роботу.

Згодом стало відомо, що вже вранці дрони завдали ударів по хімзаводу «Метафракс» у місті Губаха (Пермський край) — почалася пожежа.

«Метафракс Кемікалс» — один із найбільших виробників метанолу в рф та Європі. Підприємство випускає метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти, що використовуються у виробництві вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення.

Після 2024 року завод перейшов під державний контроль РФ і перебуває під санкціями.