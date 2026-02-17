В России горит Ильский НПЗ, закрыто 5 аэропортов — видео

Ночью 16-17 февраля новая "бавовна" накрыла разные регионы страны-агрессорки РФ. В частности, под новый удар Украины попал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае — там вспыхнул масштабный пожар.

"Бавовна" в России 16-17 февраля — последние подробности

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что Краснодарский край с вечера 16 февраля находился под атакой украинских дронов "Лютий".

В общей сложности речь идет о десятках беспилотников, атаковавших этот регион.

По словам местных жителей, они слышали множество взрывов, а затем увидели, как на Ильском НПЗ начался масштабный пожар.

Впоследствии Оперштаб Краснодарского края признал, что российская ПВО не смогла уберечь еще один НПЗ от украинских дронов:

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 кв. м. Поделиться

К борьбе с огнем привлечены 72 человека и 21 единица техники, а также пожарный поезд.

Более того, сообщается, что аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика, Казани и Нижнекамска были вынуждены временно приостановить свою работу.

Впоследствии стало известно, что уже утром дроны нанесли удары по химзаводу "Метафракс" в городе Губаха (Пермский край) — начался пожар.

"Метафракс Кемикалс" — один из крупнейших производителей метанола в России и Европе. Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит — химические компоненты, используемые в производстве взрывчатых веществ и других материалов военного назначения.

После 2024 года завод перешел под государственный контроль РФ и находится под санкциями.