Силы ПВО ликвидировали 25 российских ракет и 367 дронов

В течение ночи 16-17 февраля Россия осуществляла атаку на Украину 4 баллистическими ракетами Искандер-М, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 4 крылатыми ракетами Искандер-К, управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 396 ударными БПЛА типа Shahed, Гербер и Гербер.

Новая атака России на Украину — какие последствия

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 250 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушных целей:

20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатых ракеты "Искандер-К"; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 367 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.