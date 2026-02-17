Сили ППО ліквідували 25 російських ракет і 367 дронів
Україна
Сили ППО ліквідували 25 російських ракет і 367 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака Росії на Україну - які наслідки
Протягом ночі 16-17 лютого Росія здійснювала атаку на Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 16 лютого.
  • Повітряний бій триває досі. Дотримуйтесь правил безпеки!

Нова атака Росії на Україну — які наслідки

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 250 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

  1. 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

  2. 4 крилатих ракети “Іскандер-К”;

  3. 1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

  4. 367 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

