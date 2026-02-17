Согласно данным инсайдеров издания Politico, из-за позиции главы правительства Венгрии Виктора Орбана в отношении российских спортивных должностных лиц принятие нового санкционного пакета ЕС против России может затянуться.

Орбан снова играет на руку Путину

Как удалось узнать журналистам, в целом официальный Брюссель близок к финишу в вопросе принятия 20-го пакета санкций против России.

Существует высокая вероятность того, что фильное соглашение будет заключено в ближайшее время.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сейчас делает все возможное, чтобы пакет санкций окончательно подготовили к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Власти ЕС также хотят скоординировать свои действия с официальным Лондоном, чтобы максимально усилить санкционное давление на Кремль.

Несмотря на это, Евросоюз снова столкнулся с сопротивлением со стороны венгерского лидера Виктора Орбана.

Как оказалось, приспешник Путина все активнее добивается удаления из санкционного списка ведущих российских спортивных чиновников.

Это требование является ключевым препятствием для работы Брюсселя.