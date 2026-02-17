Согласно данным инсайдеров издания Politico, из-за позиции главы правительства Венгрии Виктора Орбана в отношении российских спортивных должностных лиц принятие нового санкционного пакета ЕС против России может затянуться.
Главные тезисы
- ЕС хочет принять новый пакет санкций до 24 февраля 2026 года.
- Однако Венгрия, Греция и Мальта стали помехой для Брюсселя.
Орбан снова играет на руку Путину
Как удалось узнать журналистам, в целом официальный Брюссель близок к финишу в вопросе принятия 20-го пакета санкций против России.
Существует высокая вероятность того, что фильное соглашение будет заключено в ближайшее время.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас сейчас делает все возможное, чтобы пакет санкций окончательно подготовили к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
Власти ЕС также хотят скоординировать свои действия с официальным Лондоном, чтобы максимально усилить санкционное давление на Кремль.
Несмотря на это, Евросоюз снова столкнулся с сопротивлением со стороны венгерского лидера Виктора Орбана.
Как оказалось, приспешник Путина все активнее добивается удаления из санкционного списка ведущих российских спортивных чиновников.
Это требование является ключевым препятствием для работы Брюсселя.
Более того, недавно Греция и Мальта заблокировали новую инициативу ЕС по замене ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимых для транспортировки топлива.
