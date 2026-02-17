ССО Украины уничтожили место хранения "Искандера" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ССО Украины уничтожили место хранения "Искандера" — видео

ССО
Что известно о новых успехах ССО
Читати українською

Утром 17 февраля Силы специальных операций Украины официально подтвердили, что уничтожили место хранения Искандера, пункт пилотирования Рубикона и объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Громкие взрывы гремели во временно оккупированном Крыму.
  • За считанные дни было поражено более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины.

Что известно о новых успехах ССО

Украинские воины сообщили, что нанесли успешные огневые поражения дронам FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры.

Так, бойцы ССО попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" — прогремела мощные взрывы.

Это произошло в селе Пасечное, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Пункт дистанционного пилотирования подразделения “Рубикон” был уничтожен в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли цели.

Что важно понимать, только через 5 дней подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ.

Под удары украинских воинов попали места сосредоточения личного состава, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, места стоянки военного автомобильного транспорта и другие объекты.

Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала россии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска за считанные дни освободили более 200 кв км
Контрнаступление ВСУ дало первые весомые результаты
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит Ильский НПЗ, закрыто 5 аэропортов — видео
"Бавовна" в России 16-17 февраля - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская авиация разнесла 5 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 17 февраля 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?