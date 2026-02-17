ССО Украины уничтожили место хранения "Искандера" — видео

Утром 17 февраля Силы специальных операций Украины официально подтвердили, что уничтожили место хранения Искандера, пункт пилотирования Рубикона и объекты российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Громкие взрывы гремели во временно оккупированном Крыму.
- За считанные дни было поражено более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины.
Что известно о новых успехах ССО
Украинские воины сообщили, что нанесли успешные огневые поражения дронам FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры.
Так, бойцы ССО попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" — прогремела мощные взрывы.
Это произошло в селе Пасечное, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Что важно понимать, только через 5 дней подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ.
Под удары украинских воинов попали места сосредоточения личного состава, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, места стоянки военного автомобильного транспорта и другие объекты.
