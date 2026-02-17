Украинская авиация разнесла 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу пять районов сосредоточения личного состава российских оккупантов. Кроме того, защитники успели ликвидировать еще 890 солдат РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 17 февраля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 255 340 (+890) человек;

танков — 11 678 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 24 045 (+3) ед;

артиллерийских систем — 37 323 (+4) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 136 073 (+614) ед;

крылатых ракет — крылатые ракеты / cruise missiles — 4 288 (+2) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 78725 (+71) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Поделиться

Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.