Українська авіація рознесла 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу п’ять районів зосередження особового складу російських окупантів. Окрім того, захисники встигли ліквідувати ще 890 солдатів РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1455 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 16 лютого на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 17 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 11.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 255 340 (+890) осіб;
танків — 11 678 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 045 (+3) од;
артилерійських систем — 37 323 (+4) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 136 073 (+614) од;
крилатих ракет — крилаті ракети / cruise missiles — 4 288 (+2) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 725 (+71) од.
Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-