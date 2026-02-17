ССО України знищили місце зберігання "Іскандера" — відео
ССО України знищили місце зберігання "Іскандера" — відео

Вранці 17 лютого Сили спеціальних операцій України офіційно підтвердили, що знищили місце зберігання “Іскандера”, пункт пілотування “Рубікона” та об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Гучні вибухи гриміли у тимчасово окупованому Криму.
  • За лічені дні було уражено понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України.

Що відомо про нові успіхи ССО

Українські воїни повідомили, що завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури.

Так, бійці ССО влучили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” — прогриміла потужні вибухи. Це сталося в селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон» було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі.

Що важливо розуміти, лише за 5 днів підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ.

Під удари українських воїнів потрапили місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.

Сили спеціальних операцій продовжують здійснювати асиметричні дії з метою зниження наступального потенціалу росії.

