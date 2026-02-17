ССО України знищили місце зберігання "Іскандера" — відео

Вранці 17 лютого Сили спеціальних операцій України офіційно підтвердили, що знищили місце зберігання “Іскандера”, пункт пілотування “Рубікона” та об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

Що відомо про нові успіхи ССО

Українські воїни повідомили, що завдали успішних вогневих уражень дронами FP-2 по об’єктах тилової та оперативної інфраструктури.

Так, бійці ССО влучили в місце зберігання оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” — прогриміла потужні вибухи. Це сталося в селі Пасічне, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Пункт дистанційного пілотування підрозділу «Рубікон» було знищено у селі Високе на тимчасово окупованій території Запорізької області. Кілька дронів досягли цілі. Поширити

Що важливо розуміти, лише за 5 днів підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ.

Під удари українських воїнів потрапили місця зосередження особового складу, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, місця стоянки військового автомобільного транспорту та інші об’єкти.