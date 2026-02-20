Санкції завдають серйозної шкоди російській економіці — Каллас

Посли країн ЄС поки не прийняли 20-ий пакет санкцій проти РФ

Посли країн Європейського Союзу 20 лютого не досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії. 20-й пакет обмежень проти країни-агресора може бути ухвалений вже 23 лютого.

Наступного понеділка ми плануємо прийняти 20-й пакет санкцій проти Росії. Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди російській економіці, і кожен новий захід ще більше обмежує її здатність вести війну. Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під сильним тиском. Кая Каллас Головна дипломатка ЄС

Представниця Євросоюзу підкреслила, що Путін не припинить війну, доки витрати від неї не перевищать вигоди для нього. Саме цього має досягти Європа, зазначила Каллас.

20-й пакет санкцій проти Росії фокусується на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі. Він має ще більше скоротити доходи Москви від експорту нафти та газу.

17 лютого стало відомо, що новий пакет обмежень Євросоюзу для РФ тріщить по швах через суперечки між членами Блоку. Серед країн, що невдоволені умовами майбутніх антиросійських санкцій — Італія, Іспанія, Греція та Мальта. І, звичайно ж, Угорщина.