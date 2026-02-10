Греція та Мальта блокують нові санкції ЄС проти РФ — інсайдери
Греція та Мальта блокують нові санкції ЄС проти РФ — інсайдери

Read in English
Джерело:  Bloomberg

Узгодження 20-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу стикнулося з опором з боку одразу двох країн — Греції та Мальти. Саме вони не підтримують пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Головні тези:

  • Грецькі та мальтійські компанії тривалий час перевозили російську нафту.
  • ЄС має намір узгодити нові санкції до кінця лютого.

За словами інсайдерів, і Греція, і мальта нібито стурбовані, що нова пропозиція офіційного Брюсселя може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії.

Окрім того, кожна з цих країн хоче почути пояснення стосовно пропозицій запровадження санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та посилення нагляду за продавцями суден.

На цьому тлі слід нагадати, що саме компанії Греції та Мальти тривалий період часу перевозили російську нафти у ЄС.

Ба більше, не так давно Афіни та Валлетта блокували зниження стелі цін на російську сировину.

Європейська комісія поки не здається та пропонує замінити чинну стелю цін на російську нафту.

Це центральний елемент 20-го пакету санкцій ЄС, спрямованого проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Як вдалося дізнатися журналістам, ЄС має намір остаточно узгодити санкційний пакет до кінця лютого.

Однак це неможливо зробити буз підтримки усіх країн-членів блоку.

