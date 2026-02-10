Греция и Мальта блокируют новые санкции ЕС против РФ — инсайдеры

Согласование 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза столкнулось с сопротивлением со стороны сразу двух стран — Греции и Мальты. Именно они не поддерживают предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

Новые санкции ЕС против России снова под вопросом

По словам инсайдеров, и Греция, и Мальта якобы обеспокоены тем, что новое предложение официального Брюсселя может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Кроме того, каждая из этих стран хочет услышать объяснения по поводу предложений введения санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и усиление надзора за продавцами судов.

На этом фоне следует напомнить, что именно компании Греции и Мальты длительный период времени перевозили российскую нефть в ЕС.

Более того, не так давно Афины и Валлетта блокировали снижение потолка цен на российское сырье.

Европейская комиссия пока не сдается и предлагает заменить действующий потолок цен на российскую нефть.

Это центральный элемент 20-го пакета санкций ЕС, направленного против Москвы за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Как удалось узнать журналистам, ЕС намерен окончательно согласовать санкционный пакет до конца февраля.