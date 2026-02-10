Греция и Мальта блокируют новые санкции ЕС против РФ — инсайдеры

Согласование 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза столкнулось с сопротивлением со стороны сразу двух стран — Греции и Мальты. Именно они не поддерживают предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.
Главные тезисы
- Именно греческие и мальтийские компании долго перевозили российскую нефть.
- ЕС намерен согласовать новые санкции до конца февраля.
Новые санкции ЕС против России снова под вопросом
По словам инсайдеров, и Греция, и Мальта якобы обеспокоены тем, что новое предложение официального Брюсселя может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.
Кроме того, каждая из этих стран хочет услышать объяснения по поводу предложений введения санкций против иностранных портов за перевалку российской нефти и усиление надзора за продавцами судов.
На этом фоне следует напомнить, что именно компании Греции и Мальты длительный период времени перевозили российскую нефть в ЕС.
Более того, не так давно Афины и Валлетта блокировали снижение потолка цен на российское сырье.
Европейская комиссия пока не сдается и предлагает заменить действующий потолок цен на российскую нефть.
Как удалось узнать журналистам, ЕС намерен окончательно согласовать санкционный пакет до конца февраля.
Однако это невозможно сделать без поддержки всех стран-членов блока.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-