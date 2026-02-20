Санкции наносят серьезный ущерб российской экономике — Каллас
Санкции наносят серьезный ущерб российской экономике — Каллас

Каллас
Источник:  The Guardian

Кая Каллас отмечает, что санкции против РФ эффективно работают.

Главные тезисы

  • Санкции против России наносят серьезный ущерб ее экономике и ограничивают возможности ведения войны.
  • Европейский Союз готовится к принятию 20-го пакета санкций, направленного на энергетический сектор и финансовые услуги.

Послы стран ЕС пока не приняли 20-й пакет санкций против РФ

Послы стран Европейского Союза 20 февраля не достигли согласия по поводу новых санкций против России. 20-й пакет ограничений против страны-агрессора может быть принят уже 23 февраля.

В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России. Санкции действуют. Они наносят серьезный вред российской экономике, и каждое новое мероприятие еще больше ограничивает его способность вести войну. Москва не непобедима. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под сильным давлением.

Кая Каллас

Кая Каллас

Главная дипломат ЕС

Представительница Евросоюза подчеркнула, что Путин не прекратит войну, пока расходы от нее не превысят выгоды для него. Именно этого должна добиться Европа, отметила Каллас.

20-й пакет санкций против России фокусируется на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. Он должен еще больше сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

17 февраля стало известно, что новый пакет ограничений Евросоюза для РФ трещит по швам из-за споров между членами Блока. Среди стран, недовольных условиями будущих антироссийских санкций, — Италия, Испания, Греция и Мальта. И, конечно, Венгрия.

