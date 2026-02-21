Зеленский ввел санкции против 225 капитанов теневого флота РФ
Зеленский ввел санкции против 225 капитанов теневого флота РФ

Офис Президента Украины
Украина снова ударила санкциями по России
Глава государства Владимир Зеленский своими подписями ввел в действие решение СНБО по применению новых санкционных пакетов. Под новые ограничения попали 225 капитанов судов теневого флота, экспортирующих российские нефтепродукты.

Главные тезисы

  • Большинство этих танкеров – 188 – уже находятся под санкциями Запада.
  • Киев передаст новые данные о теневом флоте РФ своим союзникам для синхронизации санкционного давления.

Украина снова ударила санкциями по России

Как сообщается на сайте Офиса президента Украины, под санкционные удары попали граждане 11 стран, включая Россию, Индию и Филиппины.

Что важно понимать, речь идет о капитанах, управлявших судами российского теневого флота и транспортировавших нефть в обход санкций ЕС, G7 и других союзников Украины.

В общей сложности Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан России, двух граждан Ирана и 44 компаний РФ, обслуживающих вражеский военно-промышленный комплекс.

Среди них поставляющие, разрабатывающие, производящие и ремонтирующие технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК. Их продукцию используют при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

Следует обратить внимание на то, что двое граждан Ирана непосредственно причастны к поставке авиационных запчастей и компонентов в обход санкций.

Как отмечает Офис президент Украины, все это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "Шахед" и находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии.

