Зеленский ввел санкции против Лукашенко: "Будут особые последствия"
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский ввел санкции против Лукашенко: "Будут особые последствия"

Владимир Зеленский
Лукашенко
Читати українською

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что применил пакет санкций против беларуского диктатора Александра Лукашенко. Более того, глава государства публично предупредил соратника Путина, что официальный Киев существенно активизирует противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Зеленский настроен вовлечь в этот процесс союзников, чтобы получить “глобальный эффект”.

Главные тезисы

  • Тысячи беларуских предприятий фактически вовлечены в войну против Украины.
  • Более того, они поставляют армии РФ крайне важную технику, оборудование и разнообразные компоненты.

Зеленский ударил санкциями по режиму Лукашенко

Украинский лидер обратил внимание, что несколько месяцев назад на территории Беларуси Россия развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами.

Что важно понимать, это расширило спектр возможностей врага для атак на северные области Украины — от Киевщины до Волыни.

Часть ударов, в том числе по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси. Более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, терроризирующих наши города и села.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Нельзя также игнорировать тот факт, что не прекращается активное строительство инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — "Орешника".

По словам Зеленского, в этом случае речь идет о серьезной угрозе не только для Украины, но и для всей Европы.

Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для «орешника». В прошлом году предприятия страны снабжали России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026 году.

Зеленский подчеркнул, что беларуский диктатор не только променял суверенитет собственной страны на продолжение личной власти, но и помогает Кремлю обходить мировые санкции за эту агрессию.

Он активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

