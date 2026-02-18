Зеленский ввел санкции против Лукашенко: "Будут особые последствия"

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что применил пакет санкций против беларуского диктатора Александра Лукашенко. Более того, глава государства публично предупредил соратника Путина, что официальный Киев существенно активизирует противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев. Зеленский настроен вовлечь в этот процесс союзников, чтобы получить “глобальный эффект”.
Главные тезисы
- Тысячи беларуских предприятий фактически вовлечены в войну против Украины.
- Более того, они поставляют армии РФ крайне важную технику, оборудование и разнообразные компоненты.
Зеленский ударил санкциями по режиму Лукашенко
Украинский лидер обратил внимание, что несколько месяцев назад на территории Беларуси Россия развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами.
Что важно понимать, это расширило спектр возможностей врага для атак на северные области Украины — от Киевщины до Волыни.
Нельзя также игнорировать тот факт, что не прекращается активное строительство инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности — "Орешника".
По словам Зеленского, в этом случае речь идет о серьезной угрозе не только для Украины, но и для всей Европы.
Зеленский подчеркнул, что беларуский диктатор не только променял суверенитет собственной страны на продолжение личной власти, но и помогает Кремлю обходить мировые санкции за эту агрессию.
