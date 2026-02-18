Украина нанесла массированный удар по оборонному заводу в Чебоксарах

В течение ночи 17-18 февраля в разных областях страны-агрессорки РФ гремели громкие взрывы. Минобороны России утверждает, что их ПВО уничтожило более 40 украинских дронов. Известно, что под удар Украины попал оборонный завод "ВНИИР-Прогресс", работающий на Вооруженные силы России.
Главные тезисы
- "ВНИИР-Прогресс" производит антенны, которые защищают дроны РФ от украинских средств РЭБ.
- Власти РФ традиционно пытаются скрыть последствия украинской атаки.
"Бавовна" в России 17-18 февраля — что известно
Глава Чувашской республики РФ Олег Николаев официально подтвердил, что регион оказался под массированной атакой украинских дронов.
Главная цель — город Чебоксары, где находится оборонный завод АО "ВНИИР-Прогресс".
По словам местных властей, пострадавших и разрушений капитальных сооружений нет.
Впоследствии Николаев заявил о еще одной атаке на Чебоксары и призвал горожан не паниковать.
Россияне в своих соцсетях жаловались на очередное попадание в оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".
Что важно понимать, указанный оборонный завод является частью производственного объединения "АБС Электро". Он активно занимается производством антенн "Комета", защищающих дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.
Минобороны РФ утверждает, что их силы ПВО якобы смогли обезвредить 43 украинских беспилотника:
21 дрон, мол, сбили над Брянской областью,
6 — над Белгородской,
5 — над Курской,
по 2 — над Ростовской областью и Чувашской Республикой.
6 БпЛА якобы уничтожили над временно оккупированным Крымом,
1 — над акваторией Черного моря.
