Украина нанесла массированный удар по оборонному заводу в Чебоксарах

В течение ночи 17-18 февраля в разных областях страны-агрессорки РФ гремели громкие взрывы. Минобороны России утверждает, что их ПВО уничтожило более 40 украинских дронов. Известно, что под удар Украины попал оборонный завод "ВНИИР-Прогресс", работающий на Вооруженные силы России.

"Бавовна" в России 17-18 февраля — что известно

Глава Чувашской республики РФ Олег Николаев официально подтвердил, что регион оказался под массированной атакой украинских дронов.

Главная цель — город Чебоксары, где находится оборонный завод АО "ВНИИР-Прогресс".

Утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Поделиться

По словам местных властей, пострадавших и разрушений капитальных сооружений нет.

Впоследствии Николаев заявил о еще одной атаке на Чебоксары и призвал горожан не паниковать.

Россияне в своих соцсетях жаловались на очередное попадание в оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Что важно понимать, указанный оборонный завод является частью производственного объединения "АБС Электро". Он активно занимается производством антенн "Комета", защищающих дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Минобороны РФ утверждает, что их силы ПВО якобы смогли обезвредить 43 украинских беспилотника: