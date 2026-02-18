Команда Путина снова загнала мирные переговоры в тупик
Источник:  Axios

По словам анонимных источников, мирные переговоры Украины, России и США еще раз зашли в тупик, несмотря на предыдущие успехи в отдельных вопросах. Это произошло из-за членов делегации российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Кремль в очередной раз продемонстрировал, что ему чихать на мирные переговоры.
  • Команда Трампа неожиданно заявила об "огромном прогрессе" в процессе мирного урегулирования.

Такой информацией поделился журналист американского портала Axios Барак Равид в соцсети Х.

Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик", — написал он.

Кроме того, указано, что причиной сложившейся ситуации стали позиции, представленные новым главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.

Последний известен своими скандальными и абсурдными заявлениями.

То, что Путин выбрал именно Мединского главой своей делегации в этот раз, свидетельствует о том, что российский диктатор снова пытается сорвать мирные переговоры.

С заявлением по этому поводу уже выступил спецпосланник президента США Стив Виткофф.

Он неожиданно сообщил об "огромном прогрессе" в процессе мирного урегулирования после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве:

Успех президента (США Дональда — ред.) Трампа в сближении сторон этого конфликта привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что под его руководством работаем над прекращением убийств в этом ужасном конфликте.

