По словам анонимных источников, мирные переговоры Украины, России и США еще раз зашли в тупик, несмотря на предыдущие успехи в отдельных вопросах. Это произошло из-за членов делегации российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Кремль в очередной раз продемонстрировал, что ему чихать на мирные переговоры.
- Команда Трампа неожиданно заявила об "огромном прогрессе" в процессе мирного урегулирования.
Путин снова тормозит мирный процесс
Такой информацией поделился журналист американского портала Axios Барак Равид в соцсети Х.
Кроме того, указано, что причиной сложившейся ситуации стали позиции, представленные новым главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.
Последний известен своими скандальными и абсурдными заявлениями.
То, что Путин выбрал именно Мединского главой своей делегации в этот раз, свидетельствует о том, что российский диктатор снова пытается сорвать мирные переговоры.
С заявлением по этому поводу уже выступил спецпосланник президента США Стив Виткофф.
Он неожиданно сообщил об "огромном прогрессе" в процессе мирного урегулирования после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве:
