Команда Путина снова загнала мирные переговоры в тупик

По словам анонимных источников, мирные переговоры Украины, России и США еще раз зашли в тупик, несмотря на предыдущие успехи в отдельных вопросах. Это произошло из-за членов делегации российского диктатора Владимира Путина.

Путин снова тормозит мирный процесс

Такой информацией поделился журналист американского портала Axios Барак Равид в соцсети Х.

Два осведомленных источника сообщили мне, что переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик", — написал он. Поделиться

Кроме того, указано, что причиной сложившейся ситуации стали позиции, представленные новым главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.

Последний известен своими скандальными и абсурдными заявлениями.

То, что Путин выбрал именно Мединского главой своей делегации в этот раз, свидетельствует о том, что российский диктатор снова пытается сорвать мирные переговоры.

🇺🇦🇷🇺🇺🇸Two sources with knowledge told me negotiations in the political group in Geneva got "stuck" today. The sources said the reason was the positions presented by the new Russian chief negotiator Vladimir Medinsky https://t.co/TdlsT1GKDi — Barak Ravid (@BarakRavid) February 17, 2026

С заявлением по этому поводу уже выступил спецпосланник президента США Стив Виткофф.

Он неожиданно сообщил об "огромном прогрессе" в процессе мирного урегулирования после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве: