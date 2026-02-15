Каллас объяснила, как Путин хочет все обмануть во время мирных переговоров
Каллас объяснила, как Путин хочет все обмануть во время мирных переговоров

Каллас заявила об уязвимости России
Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что главным парадоксом текущих мирных переговоров является то, что России планируют отдать больше территорий, чем она завоевала последние 4 года.

Главные тезисы

  • Каллас назвала минимум, на который должна пойти Россия.
  • В первую очередь речь идет о репарациях для Украины, возвращении похищенных детей и никакой амнистии за военные преступления.

Каллас заявила об уязвимости России

Политик призвала всех участников мирного процесса не забывать, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв.

Тем не менее, диктатор Путин осмелился выдвигать абсолютно неадекватные условия для завершения войны против Украины.

Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане убегают. На самом деле, самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС

На этом фоне она в очередной раз призвала членов ЕС сформировать общий подход к мирному процессу.

По словам Каллас, абсурдные требования Кремля не могут быть удовлетворены только потому, что Путину так захотелось.

Подумайте об этом: если войско Украины должно быть ограничено по размеру, то и российское тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине, — подчеркнула дипломатка.

