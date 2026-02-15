Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что главным парадоксом текущих мирных переговоров является то, что России планируют отдать больше территорий, чем она завоевала последние 4 года.

Каллас заявила об уязвимости России

Политик призвала всех участников мирного процесса не забывать, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв.

Тем не менее, диктатор Путин осмелился выдвигать абсолютно неадекватные условия для завершения войны против Украины.

Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане убегают. На самом деле, самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя. Кая Каллас Глава дипломатии ЕС

На этом фоне она в очередной раз призвала членов ЕС сформировать общий подход к мирному процессу.

По словам Каллас, абсурдные требования Кремля не могут быть удовлетворены только потому, что Путину так захотелось.