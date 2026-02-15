Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что главным парадоксом текущих мирных переговоров является то, что России планируют отдать больше территорий, чем она завоевала последние 4 года.
Главные тезисы
- Каллас назвала минимум, на который должна пойти Россия.
- В первую очередь речь идет о репарациях для Украины, возвращении похищенных детей и никакой амнистии за военные преступления.
Каллас заявила об уязвимости России
Политик призвала всех участников мирного процесса не забывать, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв.
Тем не менее, диктатор Путин осмелился выдвигать абсолютно неадекватные условия для завершения войны против Украины.
На этом фоне она в очередной раз призвала членов ЕС сформировать общий подход к мирному процессу.
По словам Каллас, абсурдные требования Кремля не могут быть удовлетворены только потому, что Путину так захотелось.
