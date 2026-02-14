Китай решил усилить поддержку РФ в войне против Украины

Согласно данным инсайдеров Bloomberg, режим главы Китая Си Цзиньпиня намерен существенно нарастить помощь стране-агрессорке России в ее войне против Украины. Такие тенденции были заметны еще в 2025 году, однако в этом году сотрудничество между диктаторами может еще сильнее углубиться.

Что известно о новых планах Китая

Как утверждают анонимные источники, глава КНР Си Цзиньпин стал все более решительным и уверенным в своей поддержке российского диктатора Владимира Путина.

Де-факто это означает, что Европа и США больше не могут рассчитывать на официальный Пекин в вопросе завершения войны даже путем мирных переговоров.

Инсайдеры обращают внимание на то, что война России в Украине не могла бы продолжаться так долго без постоянной поддержки Китая.

Нельзя также игнорировать тот факт, что именно китайские компоненты двойного назначения и важные минералы Россия использует в производстве своих ударных дронов.

С заявлением на этот счет недавно выступил посол США в НАТО Мэтью Витакер во время панельной дискуссии в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.