Китай решил усилить поддержку РФ в войне против Украины
Китай решил усилить поддержку РФ в войне против Украины

Си
Источник:  Bloomberg

Согласно данным инсайдеров Bloomberg, режим главы Китая Си Цзиньпиня намерен существенно нарастить помощь стране-агрессорке России в ее войне против Украины. Такие тенденции были заметны еще в 2025 году, однако в этом году сотрудничество между диктаторами может еще сильнее углубиться.

  • Именно из-за Китая российско-украинская война длится годами.
  • Без помощи Пекина Путин мог бы давно потерпеть поражение.

Что известно о новых планах Китая

Как утверждают анонимные источники, глава КНР Си Цзиньпин стал все более решительным и уверенным в своей поддержке российского диктатора Владимира Путина.

Де-факто это означает, что Европа и США больше не могут рассчитывать на официальный Пекин в вопросе завершения войны даже путем мирных переговоров.

Инсайдеры обращают внимание на то, что война России в Украине не могла бы продолжаться так долго без постоянной поддержки Китая.

Нельзя также игнорировать тот факт, что именно китайские компоненты двойного назначения и важные минералы Россия использует в производстве своих ударных дронов.

С заявлением на этот счет недавно выступил посол США в НАТО Мэтью Витакер во время панельной дискуссии в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра положить конец этой войне. Эта война полностью возможна благодаря Китаю, — отметил американский дипломат.

О чем договорились Украина и Китай

