Как Китай поставляет РФ оборудование для ракеты "Орешник" — данные инсайдеров
Как Китай поставляет РФ оборудование для ракеты "Орешник" — данные инсайдеров

Китай
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Китай посылает инструменты, чтобы помочь России построить гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой, которую нелегитимный президент РФ Владимир Путин использует для угроз Западу.

Главные тезисы

  • Китай направил в Россию оборудование на миллиарды долларов для изготовления гиперзвуковой ракеты “Орешник”.
  • Производство военного оборудования в России включает специализированные производственные машины и инструменты, поставляемые из Китая.

Китай поставляет РФ оборудование для ракеты "Орешник"

В начале января российские войска выпустили ракету "Орешник" по Львову, которая находится всего в 64 километрах от границы с Польшей.

Приводятся данные, что гиперзвуковая баллистическая ракета, которая была использована Россией в бою только дважды, может выпустить шесть боеголовок во время полета, поражающих разные цели.

В публикации говорится, что для создания боеголовок, которые могут быть установлены на ракеты, способные поразить Европу менее чем за 20 минут, используются специализированные производственные машины и инструменты.

Эти средства являются частью технологий и современного оборудования на сумму 10,3 млрд долл., которые, по данным издания, Китай направил в Россию для того, чтобы помочь создать военное оборудование и расширить производство оружия.

Увеличение производства частично связано с использованием одного конкретного станка с ЧПУ (числовым программным управлением — прим. ред) — карусельного токарного станка китайского производства, который обтачивает и режет металл.

По данным украинской разведки, этот станок используется на государственном заводе в Воткинске, ведущем предприятии по производству ракет в России, на которое наложены санкции со стороны Великобритании, США, ЕС и Японии.

Именно на этом заводе происходит производство ракет "Орешник", а также баллистические ракеты "Искандер-М" и межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М".

Китай мог послать России и другие компоненты на миллиарды долларов, необходимые при изготовлении высокоточного оружия и самолетов. Их страна-агрессор либо не может производить самостоятельно, либо производит в недостаточном объеме.

Все эти компоненты входят в список из 50 распространенных товаров высокого приоритета, экспорт которых в Москву согласились запретить 39 стран, в частности, Великобритания и США.

Американский агрегатор торговых данных Import Genius сообщил, что Пекин поставил Москве микрочипы и платы памяти на сумму не менее 4,9 млрд долларов. Они необходимы России для производства высокоточного орудия и истребителей Су.

Среди других ключевых элементов, поставляемых Китайом России, есть разные виды подшипников стоимостью 130 миллионов долларов, которые также необходимы для строительства самолетов и других транспортных средств.

Кроме того, издание добавило, что Китай, вероятно, прислал России установленные пьезоэлектрические кристаллы на минимум 97 миллионов долларов США. Они используются в радарах и системах радиоэлектронной борьбы и телескопических прицелов для оружия на сумму 42 миллиона долларов.

По данным, за первые три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай отправил в Москву станки на сумму не менее 3,1 миллиарда долларов.

