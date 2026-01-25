За прошедший год страна-агрессорка Россия увеличила физические поставки золота в Китай в девять раз — до 25,3 тонны, то есть на 800%.
Главные тезисы
- Швейцария занимает лидерскую позицию среди экспортеров золота в Китай.
- Российский экспорт в КНР достиг исторического максимума в прошлом месяце.
Китай активно скупает золото в России
Об этом пишет российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.
Аналитики обращают внимание на то, что в денежном измерении рост увеличился в 14,6 раза — до 3,29 млрд.
Что важно понимать в деньгах, и в тоннах значения оказались рекордными за все время торговли между двумя странами.
Так, в прошлом месяце российский экспорт в КНР достиг 1,35 млрд долл. или 10 тонн, что также является историческим максимумом.
Тем не менее, в 2025 году по объему поставок золота в КНР Россия заняла седьмое место среди экспортеров этого металла.
