За прошедший год страна-агрессорка Россия увеличила физические поставки золота в Китай в девять раз — до 25,3 тонны, то есть на 800%.

Китай активно скупает золото в России

Об этом пишет российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

Аналитики обращают внимание на то, что в денежном измерении рост увеличился в 14,6 раза — до 3,29 млрд.

Что важно понимать в деньгах, и в тоннах значения оказались рекордными за все время торговли между двумя странами.

Так, в прошлом месяце российский экспорт в КНР достиг 1,35 млрд долл. или 10 тонн, что также является историческим максимумом.

Тем не менее, в 2025 году по объему поставок золота в КНР Россия заняла седьмое место среди экспортеров этого металла.