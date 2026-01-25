Россия на 800% нарастила поставки золота в Китай
Россия на 800% нарастила поставки золота в Китай

Китай активно скупает золото в России
За прошедший год страна-агрессорка Россия увеличила физические поставки золота в Китай в девять раз — до 25,3 тонны, то есть на 800%.

Главные тезисы

  • Швейцария занимает лидерскую позицию среди экспортеров золота в Китай.
  • Российский экспорт в КНР достиг исторического максимума в прошлом месяце.

Китай активно скупает золото в России

Об этом пишет российское пропагандистское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможни.

Аналитики обращают внимание на то, что в денежном измерении рост увеличился в 14,6 раза — до 3,29 млрд.

Что важно понимать в деньгах, и в тоннах значения оказались рекордными за все время торговли между двумя странами.

Так, в прошлом месяце российский экспорт в КНР достиг 1,35 млрд долл. или 10 тонн, что также является историческим максимумом.

Тем не менее, в 2025 году по объему поставок золота в КНР Россия заняла седьмое место среди экспортеров этого металла.

На первой позиции находится Швейцария, которая продала Китаю золота на 25,73 млрд долл., следом идут Канада (11,06 млрд долл.), ЮАР (9,42 млрд долл.), Австралия (8,77 млрд долл.) и Киргизия (4,95 млрд долл.). В 2024 году РФ занимала 11 место среди поставщиков.

