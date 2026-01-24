Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства — фото

РФ начала бить по Украине ракетами 2026 года выпуска

На этой неделе, в частности в ночь на сегодняшний день, Россия использовала для атаки на Украину сразу несколько типов ракетного вооружения, в том числе новые и экспериментальные образцы.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, противник применил широкий спектр способов поражения, что свидетельствует не только о тактических расчетах, но и о состоянии российских ракетных запасов. Поделиться

Как отметил Власюк, во время атак были зафиксированы:

"Цирконы" — большие противокорабельные крылатые ракеты, которые Россия позиционирует как гиперзвуковые. Их использование по наземным целям остается нетипичным.

Х-101 — крылатые ракеты воздушного базирования стандартного типа. В этот раз применены ракеты производства 2026 года, что может свидетельствовать о привлечении новейших партий.

Х-32 — модернизированные крылатые ракеты на базе Х-22. По словам уполномоченного, это первый зафиксированный случай их применения по Киеву.

РМ-48У — баллистические ракеты, запущенные из комплексов С-400. Они созданы на базе обучающих ракет-мишеней, что может указывать на дефицит специализированных ударных боеприпасов.

Каждый случай применения определенного типа ракет — это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично — не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года уже завтра будем знать основные компоненты. Поделиться

В ночь на 24 января РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. Враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под вражеским ударом находились Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.