Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства — фото

ракета
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия применила широкий спектр ракет для атаки по Украине, частично из-за дефицита боеприпасов.

Главные тезисы

  • Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства из-за дефицита боеприпасов.
  • Применение широкого спектра ракетного вооружения, включая новейшие образцы, свидетельствует о тактических расчетах и состоянии российских ракетных запасов.
  • Использование ракет, таких как Цирконы, Х-101, Х-32 и РМ-48У, в атаке по различным регионам Украины подтверждается фотодоказательствами.

РФ начала бить по Украине ракетами 2026 года выпуска

На этой неделе, в частности в ночь на сегодняшний день, Россия использовала для атаки на Украину сразу несколько типов ракетного вооружения, в том числе новые и экспериментальные образцы.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его словам, противник применил широкий спектр способов поражения, что свидетельствует не только о тактических расчетах, но и о состоянии российских ракетных запасов.

Как отметил Власюк, во время атак были зафиксированы:

  • "Цирконы" — большие противокорабельные крылатые ракеты, которые Россия позиционирует как гиперзвуковые. Их использование по наземным целям остается нетипичным.

  • Х-101 — крылатые ракеты воздушного базирования стандартного типа. В этот раз применены ракеты производства 2026 года, что может свидетельствовать о привлечении новейших партий.

  • Х-32 — модернизированные крылатые ракеты на базе Х-22. По словам уполномоченного, это первый зафиксированный случай их применения по Киеву.

  • РМ-48У — баллистические ракеты, запущенные из комплексов С-400. Они созданы на базе обучающих ракет-мишеней, что может указывать на дефицит специализированных ударных боеприпасов.

Каждый случай применения определенного типа ракет — это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично — не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года уже завтра будем знать основные компоненты.

В ночь на 24 января РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. Враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под вражеским ударом находились Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины обезвредила 27 российских ракет и 315 дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО смогла успешно отразить новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Cилы ПВО обезвредили 15 российских ракет и 357 дронов
Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Это беспрецедентный случай". Россия ударила по Киеву ракетами Х-22
Россия совершала новую атаку ракетами Х-22

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?