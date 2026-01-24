Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства — фото

Россия применила широкий спектр ракет для атаки по Украине, частично из-за дефицита боеприпасов.
Главные тезисы
- Россия атакует Украину ракетами 2026 года производства из-за дефицита боеприпасов.
- Применение широкого спектра ракетного вооружения, включая новейшие образцы, свидетельствует о тактических расчетах и состоянии российских ракетных запасов.
- Использование ракет, таких как Цирконы, Х-101, Х-32 и РМ-48У, в атаке по различным регионам Украины подтверждается фотодоказательствами.
РФ начала бить по Украине ракетами 2026 года выпуска
На этой неделе, в частности в ночь на сегодняшний день, Россия использовала для атаки на Украину сразу несколько типов ракетного вооружения, в том числе новые и экспериментальные образцы.
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
Как отметил Власюк, во время атак были зафиксированы:
"Цирконы" — большие противокорабельные крылатые ракеты, которые Россия позиционирует как гиперзвуковые. Их использование по наземным целям остается нетипичным.
Х-101 — крылатые ракеты воздушного базирования стандартного типа. В этот раз применены ракеты производства 2026 года, что может свидетельствовать о привлечении новейших партий.
Х-32 — модернизированные крылатые ракеты на базе Х-22. По словам уполномоченного, это первый зафиксированный случай их применения по Киеву.
РМ-48У — баллистические ракеты, запущенные из комплексов С-400. Они созданы на базе обучающих ракет-мишеней, что может указывать на дефицит специализированных ударных боеприпасов.
В ночь на 24 января РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. Враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под вражеским ударом находились Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.
