Росія атакує Україну ракетами 2026 року виробництва — фото
Україна
Росія атакує Україну ракетами 2026 року виробництва — фото

ракета
Джерело:  online.ua

Росія застосувала широкий спектр ракет для атаки по Україні, частково через дефіцит боєприпасів.

Головні тези:

  • Росія атакує Україну ракетами 2026 року виробництва через дефіцит боєприпасів.
  • Україна була атакована різними типами ракет, включаючи Циркони, Х-101, Х-32 та РМ-48У.
  • Застосування ракет виробництва 2026 року свідчить про залучення найновіших партій озброєння.

РФ почала бити по Україні ракетами 2026 року випуску

Цього тижня, зокрема в ніч на сьогодні, Росія використала для атаки на Україну одразу кілька типів ракетного озброєння, зокрема нові та експериментальні зразки.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, противник застосував широкий спектр засобів ураження, що свідчить не лише про тактичні розрахунки, а й про стан російських ракетних запасів.

Як зазначив Власюк, під час атак були зафіксовані:

  • "Циркони" — великі протикорабельні крилаті ракети, які Росія позиціонує як гіперзвукові. Їх використання по наземних цілях залишається нетиповим.

  • Х-101 — крилаті ракети повітряного базування стандартного типу. Цього разу застосовано ракети виробництва 2026 року, що може свідчити про залучення найновіших партій.

  • Х-32 — модернізовані крилаті ракети на базі Х-22. За словами уповноваженого, це перший зафіксований випадок їх застосування по Києву.

  • РМ-48У — балістичні ракети, запущені з комплексів С-400. Вони створені на базі навчальних ракет-мішеней, що може вказувати на дефіцит спеціалізованих ударних боєприпасів.

Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково — не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти.

У ніч проти 24 січня РФ знову масовано вдарила дронами та ракетами по Україні. Ворог запустив 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

