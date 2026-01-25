Росія на 800% наростила постачання золота до Китаю
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія на 800% наростила постачання золота до Китаю

Китай активно скуповує золото у Росії
Джерело:  online.ua

Протягом минулого року країна-агресорка Росія збільшила фізичні поставки золота до Китаю в дев'ять разів — до 25,3 тонни, тобто на 800%. 

Головні тези:

  • Швейцарія займає лідерську позицію серед експортерів золота до Китаю.
  • Російський експорт до КНР досяг історичного максимуму у минулому місяці.

Китай активно скуповує золото у Росії

Про це пише російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на дані китайської митниці.

Аналітики звертають увагу на те, що в грошовому вимірі зростання збільшилося в 14,6 разів — до 3,29 млрд.

Що важливо розуміти в грошах, і в тоннах значення виявилися рекордними за весь час торгівлі між цими двома країнами.

Так, минулого місяця російський експорт до КНР сягнув 1,35 млрд дол або 10 тонн, що також є історичним максимумом.

Попри це, у 2025 році за обсягом поставок золота до КНР Росія посіла сьоме місце серед експортерів цього металу.

На першій позиції знаходиться Швейцарія, яка продала Китаю золота на 25,73 млрд дол, слідом йдуть Канада (11,06 млрд дол), ПАР (9,42 млрд дол), Австралія (8,77 млрд дол) і Киргизія (4,95 млрд дол). У 2024 році РФ посідала 11-те місце серед постачальників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія витратила понад 130 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР
ГУР
Україна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Це безпрецедентний випадок". Росія ударила по Києву ракетами Х-22
Росія здійснювала нову атаку ракетами Х-22
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакує Україну ракетами 2026 року виробництва — фото
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?