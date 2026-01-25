Протягом минулого року країна-агресорка Росія збільшила фізичні поставки золота до Китаю в дев'ять разів — до 25,3 тонни, тобто на 800%.
Головні тези:
- Швейцарія займає лідерську позицію серед експортерів золота до Китаю.
- Російський експорт до КНР досяг історичного максимуму у минулому місяці.
Китай активно скуповує золото у Росії
Про це пише російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на дані китайської митниці.
Аналітики звертають увагу на те, що в грошовому вимірі зростання збільшилося в 14,6 разів — до 3,29 млрд.
Що важливо розуміти в грошах, і в тоннах значення виявилися рекордними за весь час торгівлі між цими двома країнами.
Так, минулого місяця російський експорт до КНР сягнув 1,35 млрд дол або 10 тонн, що також є історичним максимумом.
Попри це, у 2025 році за обсягом поставок золота до КНР Росія посіла сьоме місце серед експортерів цього металу.
