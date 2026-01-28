Як Китай постачає РФ обладнання для ракети "Орєшнік" — дані інсайдерів

Китай надсилає інструменти, щоб допомогти Росії побудувати гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою, яку нелегітимний президент РФ Володимир Путін використовує для погроз Заходу.

Китай постачає РФ обладнання для ракети "Орєшнік"

На початку січня російські війська випустили ракету "Орєшник" по Львову, що знаходиться всього за 64 кілометри від кордону з Польщею.

Наводяться дані, що гіперзвукова балістична ракета, яка була використана Росією в бою лише двічі, може випустити шість боєголовок під час польоту, які вражають різні цілі.

В публікації йдеться, що для створення боєголовок, які можуть бути встановлені на ракети, що здатні вразити Європу менш ніж за 20 хвилин, використовуються спеціалізовані виробничі машини та інструменти.

Ці засоби є частиною технологій та сучасного обладнання на суму 10,3 млрд дол, які, за даними видання, Китай надіслав до Росії для того, щоб допомогти створити військове обладнання та розширити виробництво зброї.

Збільшення виробництва частково пов'язане з використанням одного конкретного верстата з ЧПУ (числовим програмним управлінням, — прим. ред) — карусельного токарного верстата китайського виробництва, який обточує та ріже метал.

За даними української розвідки, цей верстат використовується на державному заводі у Воткінську, провідному підприємстві з виробництва ракет у Росії, на яке накладено санкції з боку Великої Британії, США, ЄС та Японії.

Саме на цьому заводі відбувається виробництво ракет "Орєшник", а також балістичні ракети "Іскандер-М" та міжконтинентальні балістичні ракети "Тополь-М".

Китай міг надіслати Росії й інші компоненти на мільярди доларів, які необхідні при виготовленні високоточної зброї та літаків. Їх країна-агресор або не може виготовляти самостійно, або ж виготовляє в недостатньому обсязі.

Всі ці компоненти входять до списку з 50 поширених товарів високого пріоритету, експорт яких до Москви погодилися заборонити 39 країн, зокрема, Велика Британія та США.

Американський агрегатор торговельних даних Import Genius повідомив, що Пекін поставив Москві мікрочипів та плат пам'яті на суму щонайменше 4,9 млрд доларів. Вони потрібні Росії для виробництва високоточної зброї та винищувачів Су.

Серед інших ключових елементів, що постачає Китай Росії, є різні види підшипників вартістю 130 мільйонів доларів, які також необхідні для будівництва літаків та інших транспортних засобів.

Окрім цього, видання додало, що Китай, ймовірно, надіслав Росії встановлені п'єзоелектричні кристали на щонайменше 97 мільйонів доларів США. Вони використовуються в радарах та системах радіоелектронної боротьби, а також телескопічних прицілів для зброї на суму 42 мільйони доларів.