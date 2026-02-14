Китай вирішив посилити підтримку РФ у війні проти України

Згідно з даними інсайдерів Bloomberg, режим глави Китаю Сі Цзіньпіня має намір суттєво наростити допомогу країні-агресорці Росії у її війні проти України. Такі тенденції були помітні ще в 2025 році, однак цьогоріч співпраця між диктатороми може ще сильніше поглибитися.

Що відомо про нові плани Китаю

Як стверджують анонімні джерела, глава КНР Сі Цзіньпін став дедалі більш рішучим та впевненішим у своїй підтримці російського диктатора Володимира Путіна.

Де-факто це означає, що Європа та США більше не можуть розраховувати на офіційний Пекін у питанні завершення війни, навіть шляхом мирних перемовин.

Інсайдери звертають увагу на те, що війна Росії в Україні не могла б тривати так довго без постійної підтримки Китаю.

Не можна також ігнорувати той факт, що саме китайські компоненти подвійного призначення та важливі мінерали Росія використовує у виробництві своїх ударних дронів.

З заявою з цього приводу нещодавно виступив посол США в НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки.