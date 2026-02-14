Китай вирішив посилити підтримку РФ у війні проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай вирішив посилити підтримку РФ у війні проти України

Сі Цзіньпін
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними інсайдерів Bloomberg, режим глави Китаю Сі Цзіньпіня має намір суттєво наростити допомогу країні-агресорці Росії у її війні проти України. Такі тенденції були помітні ще в 2025 році, однак цьогоріч співпраця між диктатороми може ще сильніше поглибитися.

Головні тези:

  • Саме через Китай російсько-українська війна триває роками.
  • Без допомоги Пекіна Путін міг би давно зазнати поразки.

Що відомо про нові плани Китаю

Як стверджують анонімні джерела, глава КНР Сі Цзіньпін став дедалі більш рішучим та впевненішим у своїй підтримці російського диктатора Володимира Путіна.

Де-факто це означає, що Європа та США більше не можуть розраховувати на офіційний Пекін у питанні завершення війни, навіть шляхом мирних перемовин.

Інсайдери звертають увагу на те, що війна Росії в Україні не могла б тривати так довго без постійної підтримки Китаю.

Не можна також ігнорувати той факт, що саме китайські компоненти подвійного призначення та важливі мінерали Росія використовує у виробництві своїх ударних дронів.

З заявою з цього приводу нещодавно виступив посол США в НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки.

Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні. Ця війна повністю можлива завдяки Китаю, — зазначив американський дипломат.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як Китай постачає РФ обладнання для ракети "Орєшнік" — дані інсайдерів
Китай
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка Росії стала критично залежною від китайських технологій
Служба зовнішньої розвідки України
Китай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай пообіцяв Україні допомогу на тлі атак Росії
Андрій Сибіга
Сибіга і Ван Ї

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?