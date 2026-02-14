Китай вирішив посилити підтримку РФ у війні проти України

Згідно з даними інсайдерів Bloomberg, режим глави Китаю Сі Цзіньпіня має намір суттєво наростити допомогу країні-агресорці Росії у її війні проти України. Такі тенденції були помітні ще в 2025 році, однак цьогоріч співпраця між диктатороми може ще сильніше поглибитися.
Головні тези:
- Саме через Китай російсько-українська війна триває роками.
- Без допомоги Пекіна Путін міг би давно зазнати поразки.
Що відомо про нові плани Китаю
Як стверджують анонімні джерела, глава КНР Сі Цзіньпін став дедалі більш рішучим та впевненішим у своїй підтримці російського диктатора Володимира Путіна.
Де-факто це означає, що Європа та США більше не можуть розраховувати на офіційний Пекін у питанні завершення війни, навіть шляхом мирних перемовин.
Інсайдери звертають увагу на те, що війна Росії в Україні не могла б тривати так довго без постійної підтримки Китаю.
Не можна також ігнорувати той факт, що саме китайські компоненти подвійного призначення та важливі мінерали Росія використовує у виробництві своїх ударних дронів.
З заявою з цього приводу нещодавно виступив посол США в НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки.
