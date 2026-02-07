Економіка Росії стала критично залежною від китайських технологій
Економіка
Економіка Росії стала критично залежною від китайських технологій

Служба зовнішньої розвідки України
Китай

Попри заяви Кремля про прискорене "імпортозаміщення", російська економіка залишається критично залежною від закордонних технологій.

Головні тези:

  • Російська економіка залишається критично залежною від закордонних технологій, зокрема від китайських.
  • Плани досягнення технологічної незалежності до 2030 року виявилися несуттєвими: лише окремі сектори досягли певного рівня власного виробництва.

Китайські технології домінують у російських товарах

Як зазначили в розвідці, Кремль планував до 2030 року досягти 70-90% незалежності в стратегічних секторах (авіація, енергетика, хімія), однак реальні показники суттєво відстають:

  • швидкісний залізничний транспорт — лише 15% власного виробництва;

  • суднобудування та енергетика — 30%;

  • виробництво безпілотних систем — 40%;

  • промислове машинобудування — близько 65%.

Розвідка зазначає, що замість реальної незалежності Росія просто змінила постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій частка КНР у постачаннях мікросхем до РФ зросла до 90%. Це формує загрозу довгострокової односторонньої залежності від Пекіна.

У СЗР зазначили, що через обмежені кадрові та виробничі ресурси досягнення заявлених цілей до 2030 року малоймовірне.

Курс РФ на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки.

