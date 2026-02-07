Економіка Росії стала критично залежною від китайських технологій

Попри заяви Кремля про прискорене "імпортозаміщення", російська економіка залишається критично залежною від закордонних технологій.

Китайські технології домінують у російських товарах

Як зазначили в розвідці, Кремль планував до 2030 року досягти 70-90% незалежності в стратегічних секторах (авіація, енергетика, хімія), однак реальні показники суттєво відстають:

швидкісний залізничний транспорт — лише 15% власного виробництва;

суднобудування та енергетика — 30%;

виробництво безпілотних систем — 40%;

промислове машинобудування — близько 65%.

Розвідка зазначає, що замість реальної незалежності Росія просто змінила постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій частка КНР у постачаннях мікросхем до РФ зросла до 90%. Це формує загрозу довгострокової односторонньої залежності від Пекіна.

У СЗР зазначили, що через обмежені кадрові та виробничі ресурси досягнення заявлених цілей до 2030 року малоймовірне.