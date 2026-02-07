Економіка Росії стала критично залежною від китайських технологій

Попри заяви Кремля про прискорене "імпортозаміщення", російська економіка залишається критично залежною від закордонних технологій.
Головні тези:
- Російська економіка залишається критично залежною від закордонних технологій, зокрема від китайських.
- Плани досягнення технологічної незалежності до 2030 року виявилися несуттєвими: лише окремі сектори досягли певного рівня власного виробництва.
Китайські технології домінують у російських товарах
Як зазначили в розвідці, Кремль планував до 2030 року досягти 70-90% незалежності в стратегічних секторах (авіація, енергетика, хімія), однак реальні показники суттєво відстають:
швидкісний залізничний транспорт — лише 15% власного виробництва;
суднобудування та енергетика — 30%;
виробництво безпілотних систем — 40%;
промислове машинобудування — близько 65%.
Розвідка зазначає, що замість реальної незалежності Росія просто змінила постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій частка КНР у постачаннях мікросхем до РФ зросла до 90%. Це формує загрозу довгострокової односторонньої залежності від Пекіна.
У СЗР зазначили, що через обмежені кадрові та виробничі ресурси досягнення заявлених цілей до 2030 року малоймовірне.
Курс РФ на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-