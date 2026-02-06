Экономика России стала критически зависимой от китайских технологий
Категория
Экономика
Дата публикации

Экономика России стала критически зависимой от китайских технологий

Служба внешней разведки Украины
Китай
Читати українською

Несмотря на заявления Кремля об ускоренном "импортозамещении", российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий.

Главные тезисы

  • Российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий, в частности от китайских.
  • Планы достижения технологической независимости России к 2030 году не соответствуют реальным показателям: лишь отдельные сектора достигли определенного уровня собственного производства.

Китайские технологии доминируют в российских товарах

Как отметили в разведке, Кремль планировал к 2030 году достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают.

  • скоростной железнодорожный транспорт — всего 15% собственного производства;

  • судостроение и энергетика – 30%;

  • производство беспилотных систем - 40%;

  • промышленное машиностроение – около 65%.

Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западным технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ возросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.

В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.

Курс РФ на "технологический суверенитет" носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика столкнулась еще с одной серьезной проблемой
Поставки бензина из России значительно сократились
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика входит в фазу масштабного падения — что известно
Служба внешней разведки Украины
Россия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика критически страдает из-за таяния вечной мерзлоты
Служба внешней разведки Украины
РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?