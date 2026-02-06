Несмотря на заявления Кремля об ускоренном "импортозамещении", российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий.

Китайские технологии доминируют в российских товарах

Как отметили в разведке, Кремль планировал к 2030 году достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают.

скоростной железнодорожный транспорт — всего 15% собственного производства;

судостроение и энергетика – 30%;

производство беспилотных систем - 40%;

промышленное машиностроение – около 65%.

Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западным технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ возросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.

В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.