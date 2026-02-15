Киев на грани катастрофы из-за российских ударов — Кличко
Киев на грани катастрофы из-за российских ударов — Кличко

Кличко раскрыл правду о ситуации в Киеве
Источник:  Financial Times

Городской глава Киева Виталий Кличко заявил иностранным журналистам, что из-за усиления российского воздушного террора столица Украины фактически оказалась на грани катастрофы.

Главные тезисы

  • В зимний период большая часть города оставалась без отопления, электричества и воды.
  • В течение суток 14 февраля в Киеве возобновили отопление еще в 1100 многоэтажках.

По словам мэра, непрерывные ракетные и дроновые удары России по критической инфраструктуре привели к тому, что “Киев оказался на грани катастрофы".

Кроме того, Виталий Кличко подтвердил, что столица Украины переживает самую тяжелую зиму с начала полномасштабного вторжения.

Сейчас вопрос будущего нашей страны — выживем ли мы как независимая страна или нет — все еще открыт.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Городской глава украинской столицы обратил внимание мира на то, что температура опускалась ниже минус 20 градусов, а Киев покрыт толстым слоем льда и снега.

Страна-агрессорка Россия существенно усложнила ситуацию, запуская одновременно сотни ракет и дронов, что повлекло за собой масштабные отключения электричества, отопления и воды.

Кроме того, указано, что вражеские атаки были направлены на сразу 3 большие электростанции, от которых зависит централизованное отопление Киева, а также на другие энергетические объекты по всей стране.

