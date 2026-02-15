Російські удари підвели Київ до межі катастрофи — Кличко
Російські удари підвели Київ до межі катастрофи — Кличко

Кличко
Джерело:  Financial Times

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив іноземни журналістам, що через посилення російського повітряного терору столиця України фактично опинилася на межі катастрофи.

Головні тези:

  • У зимовий період значна частина міста залишалася без опалення, електрики та води.
  • Протягом доби 14 лютого у Києві відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках.

Кличко розкрив правду про ситуацію в Києві

За словами мера, безперервні ракетні і дронові удари Росії по критичній інфраструктурі “привели Київ до межі катастрофи”.

Окрім того, Віталій Кличко підтвердив, що столиця України переживає найважчу зиму з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна країна чи ні — все ще відкрите

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Міський голова української столиці звернув увагу світу на те, що температура опускалася нижче мінус 20 градусів, а Київ укритий товстим шаром льоду й снігу.

Країна-агресорка Росія суттєво ускладнила ситуацію, запускаючи одночасно сотні ракет і дронів, що спричинило масштабні відключення електрики, опалення та води.

Окрім того, наголошується, що вррожі атаки були спрямовані на одразу 3 великі електростанції від яких залежить централізоване опалення Києва, а також на інші енергетичні об'єкти по всій країні.

