"Це ганьба". Гілларі Клінтон присоромила Трампа через Україну
"Це ганьба". Гілларі Клінтон присоромила Трампа через Україну

Джерело:  Укрінформ

Колишня очільниця американської дипломатії Гілларі Клінтон заявила, що вважає "ганебною" позицію чинного президента США Дональда Трампа щодо України у її війні проти Росії.

Головні тези:

  • Клінтон звинуватила Трампа у підриві західної єдності.
  • На її думку, українське питання “знаходиться в самому серці того, що означає розкол Заходу”.

З заявою з цього приводу американська політикиня виступила під час панельної дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною… Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним — це ганьба.

Як вважає американські політикиня, зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, “є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня”.

Клінтон вкотре звернула увагу світу на те, що саме Україна захищає демократичні цінності Заходу.

Україна бореться за нашу демократію і наші цінності свободи й цивілізації на передовій, втрачаючи тисячі людей, — наголосила колишня очільниця американської дипломатії.

На її переконання, у цієї війни є лише одна причина — манія Путіна щодо контролю над українським народом.

Клінтон також озвучила припущення, що чинний президент США або не усвідомлює масштабів страждань, або йому просто чхати на них.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
