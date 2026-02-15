"Це ганьба". Гілларі Клінтон присоромила Трампа через Україну

Колишня очільниця американської дипломатії Гілларі Клінтон заявила, що вважає "ганебною" позицію чинного президента США Дональда Трампа щодо України у її війні проти Росії.
Головні тези:
- Клінтон звинуватила Трампа у підриві західної єдності.
- На її думку, українське питання “знаходиться в самому серці того, що означає розкол Заходу”.
Клінтон обурена діями Трампа
З заявою з цього приводу американська політикиня виступила під час панельної дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.
Як вважає американські політикиня, зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, “є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня”.
Клінтон вкотре звернула увагу світу на те, що саме Україна захищає демократичні цінності Заходу.
На її переконання, у цієї війни є лише одна причина — манія Путіна щодо контролю над українським народом.
Клінтон також озвучила припущення, що чинний президент США або не усвідомлює масштабів страждань, або йому просто чхати на них.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-