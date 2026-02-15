"Це ганьба". Гілларі Клінтон присоромила Трампа через Україну

Колишня очільниця американської дипломатії Гілларі Клінтон заявила, що вважає "ганебною" позицію чинного президента США Дональда Трампа щодо України у її війні проти Росії.

Клінтон обурена діями Трампа

З заявою з цього приводу американська політикиня виступила під час панельної дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною… Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним — це ганьба. Гілларі Клінтон Колишня держсекретарка США

Як вважає американські політикиня, зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, “є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня”.

Клінтон вкотре звернула увагу світу на те, що саме Україна захищає демократичні цінності Заходу.

Україна бореться за нашу демократію і наші цінності свободи й цивілізації на передовій, втрачаючи тисячі людей, — наголосила колишня очільниця американської дипломатії.

На її переконання, у цієї війни є лише одна причина — манія Путіна щодо контролю над українським народом.