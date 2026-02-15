"Это позор". Хиллари Клинтон пристыдила Трампа из-за Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Это позор". Хиллари Клинтон пристыдила Трампа из-за Украины

Клинтон возмущена действиями Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Бывшая глава американской дипломатии Хиллари Клинтон заявила, что считает "позорной" позицию действующего президента США Дональда Трампа по отношению к Украине в ее войне против России.

Главные тезисы

  • Клинтон обвинила Трампа в подрыве западного единства.
  • По ее мнению, украинский вопрос "находится в самом сердце того, что является расколом Запада".

Клинтон возмущена действиями Трампа

С заявлением по этому поводу американская политика выступила во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Я считаю, что позиция администрации Трампа по отношению к Украине позорна… Попытка заставить Украину согласиться на соглашение о капитуляции с Путиным — это позор.

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США

Как считает американская политик, усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, "являются исторической ошибкой и коррупцией наивысшей степени".

Клинтон еще раз обратила внимание мира на то, что именно Украина защищает демократические ценности Запада.

Украина борется за нашу демократию и наши ценности свободы и цивилизации на передовой, теряя тысячи людей, — отметила бывшая глава американской дипломатии.

По ее убеждению, у этой войны есть только одна причина — мания Путина по контролю над украинским народом.

Клинтон также озвучила предположение, что действующий президент США либо не осознает масштабов страданий, либо ему просто плевать на них.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп уверяет, что спас Украину от ядерной войны
Donald Trump
Трамп придумал для себя новые "победы"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выбрал новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ
Трамп снова форсирует события в мирном процессе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Может кое-что произойти". Трамп заинтриговал заявлением касательно Украины
The White House
Трамп оценил ход переговоров между Украиной и РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?