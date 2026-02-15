"Это позор". Хиллари Клинтон пристыдила Трампа из-за Украины

Бывшая глава американской дипломатии Хиллари Клинтон заявила, что считает "позорной" позицию действующего президента США Дональда Трампа по отношению к Украине в ее войне против России.

Клинтон возмущена действиями Трампа

С заявлением по этому поводу американская политика выступила во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Я считаю, что позиция администрации Трампа по отношению к Украине позорна… Попытка заставить Украину согласиться на соглашение о капитуляции с Путиным — это позор. Хиллари Клинтон Бывший госсекретарь США

Как считает американская политик, усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, "являются исторической ошибкой и коррупцией наивысшей степени".

Клинтон еще раз обратила внимание мира на то, что именно Украина защищает демократические ценности Запада.

Украина борется за нашу демократию и наши ценности свободы и цивилизации на передовой, теряя тысячи людей, — отметила бывшая глава американской дипломатии. Поделиться

По ее убеждению, у этой войны есть только одна причина — мания Путина по контролю над украинским народом.