"Это позор". Хиллари Клинтон пристыдила Трампа из-за Украины

Бывшая глава американской дипломатии Хиллари Клинтон заявила, что считает "позорной" позицию действующего президента США Дональда Трампа по отношению к Украине в ее войне против России.
Главные тезисы
- Клинтон обвинила Трампа в подрыве западного единства.
- По ее мнению, украинский вопрос "находится в самом сердце того, что является расколом Запада".
Клинтон возмущена действиями Трампа
С заявлением по этому поводу американская политика выступила во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Как считает американская политик, усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, "являются исторической ошибкой и коррупцией наивысшей степени".
Клинтон еще раз обратила внимание мира на то, что именно Украина защищает демократические ценности Запада.
По ее убеждению, у этой войны есть только одна причина — мания Путина по контролю над украинским народом.
Клинтон также озвучила предположение, что действующий президент США либо не осознает масштабов страданий, либо ему просто плевать на них.
