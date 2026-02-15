Російські окупанти вбили двох людей на Херсонщині
Російські окупанти вбили двох людей на Херсонщині

Наслідки нових атак Росії на Україну
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Протягом 14-15 лютого Дніпропетровська та Херсонська області знову потерпали від російських атак. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців, ще семеро, зокрема дитина, були поранені.

Головні тези:

  • Протягом минулого тижня росіяни випустили по Україні близько 1300 ударних дронів.
  • Ба більше, ворог застосував 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет.

Останні подробиці повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, армія РФ понад десять разів атакували регіон артилерією, безпілотниками та КАБами.

Ганжа офіційно підтвердив, що Нікопольському районі противник завдав ударів по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджені легкові та вантажний автомобілі. Постраждав 40-річний чоловік.

Від російських атак знову потерпала Покровська громада Синельниківського району — постраждала 13-річна дівчинка, їй медики надали необхідну допомогу.

У Херсонській області під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон і ще 20 населених пунктів регіону.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

Згідно з останніми даними, внаслідок російських атак 2 людини загинули, ще 5 — дістали поранення".

