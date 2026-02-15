Российские оккупанты убили двух человек на Херсонщине

В течение 14-15 февраля Днепропетровская и Херсонская области снова подвергались российским атакам. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей, еще семеро, в том числе ребенок, были ранены.

Последствия новых атак России на Украину

Последние подробности сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, армия РФ более десяти раз атаковала регион артиллерией, беспилотниками и КАБами.

Ганжа официально подтвердил, что Никопольском районе противник нанес удары по райцентру, Покровской и Марганецкой общинам. Повреждены легковые и грузовые автомобили. Пострадал 40-летний мужчина.

От российских атак снова страдала Покровская община Синельниковского района — ранена 13-летняя девочка, ей медики оказали необходимую помощь.

В Херсонской области под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон и еще 20 населенных пунктов региона.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили. Поделиться

Согласно последним данным, в результате российских атак 2 человека погибли, еще 5 — получили ранения.