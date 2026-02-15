Российские оккупанты убили двух человек на Херсонщине

В течение 14-15 февраля Днепропетровская и Херсонская области снова подвергались российским атакам. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей, еще семеро, в том числе ребенок, были ранены.
Главные тезисы
- В течение прошлой недели россияне выпустили по Украине около 1300 ударных дронов.
- Более того, враг применил 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет.
Последствия новых атак России на Украину
Последние подробности сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, армия РФ более десяти раз атаковала регион артиллерией, беспилотниками и КАБами.
Ганжа официально подтвердил, что Никопольском районе противник нанес удары по райцентру, Покровской и Марганецкой общинам. Повреждены легковые и грузовые автомобили. Пострадал 40-летний мужчина.
От российских атак снова страдала Покровская община Синельниковского района — ранена 13-летняя девочка, ей медики оказали необходимую помощь.
В Херсонской области под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон и еще 20 населенных пунктов региона.
Согласно последним данным, в результате российских атак 2 человека погибли, еще 5 — получили ранения.
