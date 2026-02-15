Российские оккупанты убили двух человек на Херсонщине
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили двух человек на Херсонщине

Последствия новых атак России на Украину
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

В течение 14-15 февраля Днепропетровская и Херсонская области снова подвергались российским атакам. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей, еще семеро, в том числе ребенок, были ранены.

Главные тезисы

  • В течение прошлой недели россияне выпустили по Украине около 1300 ударных дронов.
  • Более того, враг применил 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет.

Последствия новых атак России на Украину

Последние подробности сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, армия РФ более десяти раз атаковала регион артиллерией, беспилотниками и КАБами.

Ганжа официально подтвердил, что Никопольском районе противник нанес удары по райцентру, Покровской и Марганецкой общинам. Повреждены легковые и грузовые автомобили. Пострадал 40-летний мужчина.

От российских атак снова страдала Покровская община Синельниковского района — ранена 13-летняя девочка, ей медики оказали необходимую помощь.

В Херсонской области под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Херсон и еще 20 населенных пунктов региона.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.

Согласно последним данным, в результате российских атак 2 человека погибли, еще 5 — получили ранения.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за нового массированного удара Украины — видео
Новая “бавовна" в России 14-15 февраля - как это было
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина разнесла 3 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позор". Хиллари Клинтон пристыдила Трампа из-за Украины
Клинтон возмущена действиями Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?