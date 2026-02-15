Украина разнесла 3 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разнесла 3 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 14 февраля ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1453-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 253 270 (+1 250) человек

  • танков — 11 672 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 037 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 37 293 (+11) ед.

  • РСЗО — 1 648 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 858 (+552) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78485 (+97) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 52 авиационных удара, сбросив 170 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 4316 дронов-камикадзе и произвели 2875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ЗРК "Шершень". Проект мультикалиберного комплекса ПВО разработали в Украине
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО ликвидировала 55 целей во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину – какие последствия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паникуют из-за нового массированного удара Украины — видео
Новая “бавовна" в России 14-15 февраля - как это было

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?