Украина разнесла 3 района сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 14 февраля ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 15 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 253 270 (+1 250) человек

танков — 11 672 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 24 037 (+6) ед.

артиллерийских систем — 37 293 (+11) ед.

РСЗО — 1 648 (+3) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 858 (+552) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 78485 (+97) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 52 авиационных удара, сбросив 170 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 4316 дронов-камикадзе и произвели 2875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.