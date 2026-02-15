ПВО ликвидировала 55 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 февраля российские захватчики совершали нападение 83 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 12 локациях.
- Вражеская атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Атака России на Украину — какие последствия
Новое российское нападение началось еще в 18:30 14 февраля.
На этот раз вражеские цели летели по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 50 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Атака российских БПЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара.
