ПВО ликвидировала 55 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 февраля российские захватчики совершали нападение 83 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Атака России на Украину — какие последствия

Новое российское нападение началось еще в 18:30 14 февраля.

На этот раз вражеские цели летели по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов. Поделиться

Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака российских БПЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражение воздушного удара.