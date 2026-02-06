Международные резервы Украины побили исторический рекорд

Национальный банк Украины официально подтвердил, что международные резервы по состоянию на 1 февраля 2026 достигли 57,7 миллиарда долларов, фактически обновив исторический максимум.
Главные тезисы
- Пополнение резервов в январе 2026 года происходило из нескольких источников.
- Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев импорта.
Международные резервы Украины продолжают расти
Как отмечают в НБУ, за прошедший месяц они увеличились на 357,8 млн дол. США.
Ключевую роль в этом процессе сыграло внешнее финансирование.
Представители регулятора обращают внимание и на другие важные факторы.
В первую очередь речь идет о поступления в пользу Кабмина и выплатах за обслуживание и погашение государственного долга.
К примеру, указано, что на валютные счета правительства в Национальном банке в январе поступило 3,124 млрд дол. США через счета Всемирного банка.
Другим важным источником пополнения международных украинских резервов стали операции Нацбанка на валютном рынке.
Более того, указано, что состоялась переоценка финансовых инструментов — это произошло как результат изменения рыночной стоимости и курсов валют. Речь идет еще о 1 445,7 млн дол. США.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-