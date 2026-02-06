Международные резервы Украины побили исторический рекорд

Национальный банк Украины официально подтвердил, что международные резервы по состоянию на 1 февраля 2026 достигли 57,7 миллиарда долларов, фактически обновив исторический максимум.

Международные резервы Украины продолжают расти

Как отмечают в НБУ, за прошедший месяц они увеличились на 357,8 млн дол. США.

Ключевую роль в этом процессе сыграло внешнее финансирование.

Представители регулятора обращают внимание и на другие важные факторы.

В первую очередь речь идет о поступления в пользу Кабмина и выплатах за обслуживание и погашение государственного долга.

К примеру, указано, что на валютные счета правительства в Национальном банке в январе поступило 3,124 млрд дол. США через счета Всемирного банка.

Другим важным источником пополнения международных украинских резервов стали операции Нацбанка на валютном рынке.

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 3 729,5 млн дол. США. Поделиться

Более того, указано, что состоялась переоценка финансовых инструментов — это произошло как результат изменения рыночной стоимости и курсов валют. Речь идет еще о 1 445,7 млн дол. США.