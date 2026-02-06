Міжнародні резерви України побили історичний рекорд

Національний банк України офіційно підтвердив, що міжнародні резерви станом на 1 лютого 2026 року сягнули 57,7 мільярда доларів, фактично оновивши історичний максимум.

Міжнародні резерви України продовжують зростати

Як зазначають в НБУ, протягом минулого місяця вони збільшилися на 357,8 млн дол. США.

Ключову роль у цьому процесі зіграло зовнішнє фінансування.

Представники регулятора звертають увагу й на інші важливі фактори.

Насамперед йдеться про надходження на користь Кабміну та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

До прикладу, вказано, що на валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.

Іншим важливим джерелом поповнення міжнародних українських резервів стали операції Нацбанку на валютному ринку.

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол. США. Поширити

Ба більше, вказано, що відбулася переоцінка фінансових інструментів — це сталося як результат зміни ринкової вартості та курсів валют. Йдеться про ще 1 445,7 млн дол. США.