Міжнародні резерви України побили історичний рекорд
Категорія
Економіка
Дата публікації

НБУ
Read in English

Національний банк України офіційно підтвердив, що міжнародні резерви станом на 1 лютого 2026 року сягнули 57,7 мільярда доларів, фактично оновивши історичний максимум.

Головні тези:

  • Поповнення резервів у січні 2026 року відбувалося з кількох різних джерел.
  • Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.

Як зазначають в НБУ, протягом минулого місяця вони збільшилися на 357,8 млн дол. США.

Ключову роль у цьому процесі зіграло зовнішнє фінансування.

Представники регулятора звертають увагу й на інші важливі фактори.

Насамперед йдеться про надходження на користь Кабміну та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

До прикладу, вказано, що на валютні рахунки уряду в Національному банку в січні надійшло 3 124,0 млн дол. США через рахунки Світового банку.

Іншим важливим джерелом поповнення міжнародних українських резервів стали операції Нацбанку на валютному ринку.

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол. США.

Ба більше, вказано, що відбулася переоцінка фінансових інструментів — це сталося як результат зміни ринкової вартості та курсів валют. Йдеться про ще 1 445,7 млн дол. США.

