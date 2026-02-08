В оточенні Путіна прогнозують колапс російської економіки — коли це станеться

Видання Washington Post дізналося від своїх інсайдерів, що команду російського диктатора Володимира Путіна накрила хвиля паніки через стан російської економіки, який невпинно погіршується. Так, фінансисти, наближені до Кремля, попереджають Путіна, що економіка РФ може посипатись ще до літа 2026 року.

Економіка Росії знову у зоні ризику

Згідно з підрахунками кремлівських фінансистів, наступні кілька місяців можуть стати фатальними для російської економіки.

Саме тому вони дедалі частіше звертаються до Путіна з конкретними попередженнями з цього приводу.

Головний меседж полягає в тому, що екномічна криза може накрити країну-агресорку ще до літа 2026 року.

Російські фахівці дійшли висновку, що падіння доходів означає, що без подальшого підвищення податків дефіцит бюджету тільки зростатиме, а тиск на російську банківську систему посилюється через високі процентні ставки та активне залучення корпоративних позик для фінансування війни.