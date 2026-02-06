В окружении Путина прогнозируют коллапс российской экономики — когда это произойдет

Издание Washington Post узнало от своих инсайдеров, что команду российского диктатора Владимира Путина накрыла волна паники из-за ухудшения состояния российской экономики. Так, приближенные к Кремлю финансисты предупреждают Путина, что экономика РФ может посыпаться еще до лета 2026 года.

Экономика России снова в зоне риска

Согласно подсчетам кремлевских финансистов, следующие несколько месяцев могут стать роковыми для российской экономики.

Именно поэтому они все чаще обращаются к Путину с конкретными предупреждениями на этот счет.

Главный месседж заключается в том, что экономический кризис может накрыть страну-агрессорку еще до лета 2026 года.

Российские специалисты пришли к выводу, что падение доходов означает, что без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета будет только расти, а давление на российскую банковскую систему усиливается из-за высоких процентных ставок и активного привлечения корпоративных займов для финансирования войны.