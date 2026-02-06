В окружении Путина прогнозируют коллапс российской экономики — когда это произойдет
Категория
Экономика
Дата публикации

В окружении Путина прогнозируют коллапс российской экономики — когда это произойдет

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Издание Washington Post узнало от своих инсайдеров, что команду российского диктатора Владимира Путина накрыла волна паники из-за ухудшения состояния российской экономики. Так, приближенные к Кремлю финансисты предупреждают Путина, что экономика РФ может посыпаться еще до лета 2026 года.

Главные тезисы

  • Команда Путина в скором времени может потерять контроль над российской экономикой.
  • Несмотря на это, глава Кремля не желает прислушиваться к предупреждениям своих советников.

Экономика России снова в зоне риска

Согласно подсчетам кремлевских финансистов, следующие несколько месяцев могут стать роковыми для российской экономики.

Именно поэтому они все чаще обращаются к Путину с конкретными предупреждениями на этот счет.

Главный месседж заключается в том, что экономический кризис может накрыть страну-агрессорку еще до лета 2026 года.

Российские специалисты пришли к выводу, что падение доходов означает, что без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета будет только расти, а давление на российскую банковскую систему усиливается из-за высоких процентных ставок и активного привлечения корпоративных займов для финансирования войны.

Один московский бизнесмен заявил, что кризис может наступить через три-четыре месяца, поскольку появляются признаки того, что реальная инфляция значительно превышает официально объявленные 6%, несмотря на то, что процентные ставки удерживаются на высоком уровне 16%.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп ведет двойную игру против Путина — Кремль паникует
Трамп стал крайне опасным для Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украинцы не сдаются". Путин проиграл еще одну битву
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин растратил 50% бюджета России на войну против Украины в 2025 году
Путин тратит миллиарды на мизерные территориальные успехи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?